No descartan minería ilegal en Concordia; familias de mineros desaparecidos señalan presencia del crimen organizado

Algunos mineros desaparecidos en Concordia son de Zacatecas. Foto: Omar Hernández

Las familias de los mineros zacatecanos José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Salazar Flores, se encuentran desesperadas ante la falta de avances en la investigación de su desaparición, ocurrida el 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa, donde un grupo armado privó ilegalmente de la libertad, al menos, a 14 personas.

“Queremos que nos los regresen con vida, son personas buenas, son personas trabajadoras, no están relacionadas con absolutamente nada de la mafia ni nada de eso, son personas que fueron a trabajar para tener un sustento para sus familias, son personas buenas, merecen estar en su casa con sus familias”, dijo uno de los familiares que pidió anonimato.

La zona de Concordia, Sinaloa, es considerada de alto riesgo por la presencia de grupos criminales que operan en regiones montañosas.

“Como es una zona serrana, es de peligro, pues todos los días veían que, (comentaba), sabes qué, se escucha balacera, ya desaparecieron tal persona, es que mira se escuchó un homicidio de cierta persona, pero directamente con ellos no se escuchó. O sea, con ellos no había ese como que asustarlos o ese decirles algo, no me comentó nada de eso que fueran directamente contra ellos”.

Vinculan a crimen organizado con desaparición de mineros

Las familias no descartan que la privación de libertad esté relacionada con el control de complejos mineros ilegales por parte de organizaciones delictivas.

“Fue un geólogo, fue una persona de relaciones comunitarias, fue una persona que era coordinador de seguridad, fueron guardias, y fue una persona de medio ambiente, entonces si juntamos todas esas especialidades, pues básicamente es lo que necesita una mina para empezar, porque en realidad el trabajo que tenían o la mina está en exploración, no están sacando mineral todavía”, añadió otro de los familiares.

Mientras algunos familiares se trasladaron a Concordia, otros permanecen a la espera en los municipios zacatecanos de Sombrerete y Cañitas de Felipe Pescador. En ambos casos, denuncian la ausencia de respuestas de las autoridades.

“En primera instancia fue una opción, pero nos comentaban igual, que la situación está muy difícil, está muy peligroso y que, pues, guardemos la calma porque no quieren que en algún punto también estemos expuestos o propensos a lo mismo”.

A medida que transcurren los días, la incertidumbre y la angustia se intensifican entre los seres queridos de los desaparecidos.

“Hay personas que nos hemos quedado sin trabajo por atender esta situación, por tener que viajar, vimos que mandaron un arsenal de soldados, personal de todo tipo, pero ahora necesitamos resultados, necesitamos que nos digan, ya vimos esto, encontramos esto, ya sabemos, porque en verdad la desinformación nos está matando”, explicó uno de los familiares.

