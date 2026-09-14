La mañanera de Claudia Sheinbaum, 14 de septiembre de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 14 de septiembre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 14 de septiembre de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum destaca que el programa Vivienda para el Bienestar representa alrededor del 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB).
Menciona que durante la actual administración se han otorgado 673 mil 586 créditos hipotecarios, con una derrama económica de 610 mil millones de pesos.
Asimismo, señaló que el Infonavit prevé alcanzar en diciembre de 2027 la meta sexenal de construcción de Viviendas del Bienestar.
En su intervención en la mañanera, Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), presenta los avances en materia de vivienda.
Señala que, de los 4.8 millones de créditos considerados impagables, 536 mil ya fueron liquidados, mientras que 4.3 millones cuentan ahora con mejores condiciones.
Asimismo, señaló que entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, la cartera vencida del Infonavit disminuyó de 29% a 27%.
En su intervención en la mañanera, Jabnely Maldonado Meza, vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), presenta los avances en materia de vivienda.
Informa que 321 mil familias han sido beneficiadas mediante la reestructura y finiquito de créditos.
Asimismo, señaló que se han otorgado 59 mil créditos, con una inversión de 19 mil millones de pesos.
Manifiesta que la meta establecida para este año es alcanzar 500 mil viviendas nuevas, de las cuales 148 mil ya fueron contratadas.
También resalta que se han otorgado 717 mil apoyos y créditos destinados al mejoramiento de vivienda. Además, se han entregado 337 mil escrituras.
En su intervención en la mañanera, Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), presenta los avances del programa Vivienda para el Bienestar.
Sostiene que un total de 12 millones de familias han recibido beneficios a través de los diferentes programas de vivienda.
Precisa que los apoyos se distribuyen de la siguiente manera:
– 1.8 millones de familias beneficiadas con la construcción de vivienda
– 1.8 millones con acciones de mejoramiento de vivienda
– 5.1 millones mediante el mejoramiento de condiciones de crédito
– Un millón con la entrega de escrituras
– 2.2 millones a través de créditos tradicionales de vivienda
Por último, anuncia los consejos de la semana de Profeco.
Menciona que en la Revista del Consumidor, en su edición 595, de septiembre de 2026, se da a conocer cómo se prepara el pozole blanco.
Asimismo, da a conocer los precios promedio de la canasta básica.
Presenta los precios promedios del diésel.
En su intervención en la mañanera, Iván Escalante, titular de Profeco, ecuerda que el Gobierno de México mantiene un seguimiento permanente a los acuerdos con empresarios gasolineros para contribuir a la estabilización de los precios de la gasolina regular y diésel.
Precisa que 11 mil 966 estaciones venden por debajo de los 24 pesos el precio de la gasolina regular, mientras que 8 mil 915 estaciones venden por debajo de los 27 pesos el costo del diésel.
La mandataria federal da comienzo presentando los temas que se abordarán en la mañanera:
– Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dará a conocer, como cada lunes, los precios promedios de la gasolina y de la canasta básica, así como la mejor remesadora para los connacionales que residen en Estados Unidos.
– Avance de Vivienda para el Bienestar
– Sección Humanismo mexicano
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
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