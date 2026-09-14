La mañanera de Claudia Sheinbaum, 14 de septiembre de 2026

En su intervención en la mañanera, Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), presenta los avances en materia de vivienda.

Señala que, de los 4.8 millones de créditos considerados impagables, 536 mil ya fueron liquidados, mientras que 4.3 millones cuentan ahora con mejores condiciones.

Asimismo, señaló que entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, la cartera vencida del Infonavit disminuyó de 29% a 27%.