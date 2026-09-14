Megapuente de septiembre: ¿qué estados tendrán 5 días sin clases?

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Foto: Cuartoscuro

Esta semana, estudiantes de educación básica tendrán un megapuente de cinco días en algunos estados de México por las celebraciones de las Fiestas Patrias. La medida no aplicará en todo el país, pues algunas entidades modificaron las actividades escolares.

De acuerdo con la información proporcionada, Chiapas y Campeche son los estados que contemplan suspensiones adicionales a las establecidas en el calendario oficial de la SEP. Las fechas y los motivos son distintos en cada entidad.

Chiapas tendrá megapuente por Fiestas Patrias

En Chiapas, el calendario oficial de la SEP 2026-2027 establece como día de suspensión el miércoles 16 de septiembre, por el aniversario de la Independencia de México. A esta fecha se sumó el martes 15 de septiembre, luego de una consulta realizada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en la que la población chiapaneca se pronunció a favor de suspender las clases.

Además, el lunes 14 de septiembre es día de descanso oficial en Chiapas por la conmemoración de la federación de la entidad a México. Por ello, al considerar el sábado 12 y domingo 13, los alumnos de educación básica tendrán cinco días consecutivos sin clases: del sábado 12 al miércoles 16 de septiembre.

La suspensión del 15 y 16 también contempla a estudiantes de educación media superior y superior, así como a trabajadores de la burocracia estatal.

Campeche suma dos días al descanso escolar

En Campeche, la gobernadora Layda Sansores anunció que las clases de educación básica también se suspenderán el jueves 17 y viernes 18 de septiembre. La medida busca compensar la participación de maestros y estudiantes en los desfiles cívicos del 16 de septiembre.

¡Su tía Layda también sabe consentir a sus sobrinos!



Este jueves 17 y viernes 18 de septiembre serán días inhábiles, para que disfrutemos nuestras Fiestas Patrias y también para consentir a nuestras maestras y maestros que con mucho orgullo participan en el desfile del 16.… pic.twitter.com/z9A8fwOrQH — Layda Sansores (@LaydaSansores) September 9, 2026

Con el fin de semana del 19 y 20, el periodo sin actividades escolares se extenderá hasta el domingo 20 de septiembre. Así, las clases en Campeche se reanudarán el lunes 21 de septiembre.

Hasta el momento, Chiapas y Campeche son las entidades señaladas con modificaciones especiales por las Fiestas Patrias. En el resto del país, las actividades deberán ajustarse al calendario oficial de la SEP.

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