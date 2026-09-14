Las de hoy | 14 de septiembre de 2026
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 14 de septiembre de 2026
- El Universal: Con “defensores”, partidos burlan leyes electorales
Morena, PAN y PRI ya destaparon a varios de los que, de facto, son sus candidatos para el proceso electoral 2027 bajo las figuras de “coordinadores de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” (Morena), “defensores de la Patria, la Familia y la Libertad” (PAN) y “defensores de México” (PRI), lo que expertos califican como violaciones al proceso electoral, pues las precampañas inician hasta el 4 de enero próximo.
- Reforma: Pega al ISR empleo informal
Cae recaudación por ingresos; constituye trabajo irregular 55% de población ocupada en México.
- Milenio Diario: CJNG lava en turismo y energía; La Chapiza, en minería y estéticas
Milenio reconstruye con ayuda de algoritmos el mapa de las empresas ligadas a ambos cárteles, con un grado de detalle que permite ubicarlas por ciudad.
- La Jornada: Trump se opone a frenar desarrollo de la inteligencia artificial
“Quien gane con la IA, gana”, dice. Los que exhortan a supervisarla “son fuerzas negativas”, reprocha; “ceden ventaja a China”.
- Excélsior: Esquivan padrón celular con eSIM de otros países
Desconfían del registro. El miedo al robo y mal empleo de sus datos motivan a que usuarios mexicanos busquen alternativas para evitar la vinculación obligatoria de su línea telefónica a la CURP.
- El Financiero: Industria tuvo en julio su mejor desempeño en 33 meses: 2.4%
Inegi. Edificación apuntala repunte de 6.7% en la construcción.
- El Economista: Diésel prende un nuevo foco rojo en el tablero de la inflación
Rebasa los 6 dólares por galón en EU por primera vez.
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