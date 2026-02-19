La mañanera de Claudia Sheinbaum, 19 de febrero de 2026

Edna Elena Vega Rangel, titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, habla de la importancia de la cooperación y comprensión de la población en las áreas “beneficiadas con la construcción de líneas férreas”. Explica también cómo se llegó a acuerdos con ejidatarios por medio de asambleas.

Por otra parte habla de las consultas a pueblos indígenas “que se realizan por ley para darles a conocer los pormenores de la construcción en sus territorios”.