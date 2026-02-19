La mañanera de Claudia Sheinbaum, 19 de febrero de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 19 de febrero de 2026.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 19 de febrero de 2026
Edna Elena Vega Rangel, titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, habla de la importancia de la cooperación y comprensión de la población en las áreas “beneficiadas con la construcción de líneas férreas”. Explica también cómo se llegó a acuerdos con ejidatarios por medio de asambleas.
Por otra parte habla de las consultas a pueblos indígenas “que se realizan por ley para darles a conocer los pormenores de la construcción en sus territorios”.
El general ingeniero Gustavo Ricardo Vallejo Suárez , informa los proyectos ferroviarios a cargo de Defensa, recalca que son “cerca de mil 400 kilómetros de nuevas vías férreas”.
Especifica que, en el norte, Alstom será la empresa encargada del desarrollo de los tramos.
Andrés Lajous Loaeza detalla el avance en las distintas líneas.
Inicia conferencia de prensa, Mañanera del Pueblo, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy el tema central serán los trenes.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento