ONU alerta que medidas de austeridad afectan atención a población vulnerable

GENERANDO AUDIO...

ONU. Foto: AFP.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que las medidas de austeridad adoptadas por diversos países han tenido impacto en la atención a la población vulnerable, en particular en mujeres y niñas. La Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, Reem Alsalem, señaló que la reducción de recursos públicos limita la capacidad de respuesta ante las necesidades de estos sectores.

Al participar en una reunión de trabajo de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, la funcionaria de la ONU indicó que las políticas de austeridad implementadas en distintos estados han estado acompañadas por un incremento en la militarización, lo que ha derivado en menos recursos disponibles para atender a personas en situación de vulnerabilidad.

Medidas de austeridad reducen recursos para población vulnerable

Durante su intervención, Reem Alsalem expresó su preocupación por el efecto que las decisiones presupuestales han tenido en la protección y atención de mujeres y niñas.

“Tengo que confiarles que me preocupa que a causa de las medidas de austeridad que fueron adoptadas por muchos países en el mundo, que está acompañada también con un incremento en la militarización, hay menos y menos recursos disponibles para atender a población vulnerable y para atender también a las necesidades de las mujeres”, señaló.

La Relatora Especial explicó que la disminución de fondos repercute directamente en la operación de programas, servicios e instituciones encargadas de prevenir y atender la violencia contra mujeres y niñas.

Leyes sin recursos no garantizan resultados: ONU

En su mensaje ante legisladoras y legisladores, la representante de la ONU advirtió que el marco normativo por sí solo no es suficiente si no cuenta con respaldo presupuestal y estructuras adecuadas para su implementación.

“Lo que se ve también es que una ley sin recursos y sin una estructura adecuada para aplicar lo que dice la ley, no sirve o no nos llega a los resultados que queremos”, afirmó.

La funcionaria subrayó que la efectividad de las leyes destinadas a proteger a mujeres y niñas depende de que existan recursos suficientes para su ejecución, así como mecanismos institucionales que permitan su cumplimiento.

La reunión se llevó a cabo en el Senado, donde se abordaron temas relacionados con igualdad de género y políticas públicas dirigidas a la protección de mujeres y niñas frente a la violencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento