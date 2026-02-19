Las de hoy | 19 de febrero de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias principales este 19 de febrero de 2026

El Universal: Van por pensiones doradas de LyFC, Pemex y CFE

La presidenta Sheinbaum presentará el lunes una reforma constitucional para eliminarlas. Las tres dependencias cuentan con un padrón de 90 mil pensionados que le cuestan al erario 94 mil mdp al año. Hay en Luz y Fuerza del Centro extrabajadores que reciben entre 100 mil y un millón de pesos al mes.

Reforma: Quitarán a burócratas sus pensiones jugosas

Fijarán prestación en 70 mil mensuales.

Milenio Diario: Morena se planta con su reforma frente a aliados

El partido “no puede desfigurarse”, advierte Mier a Verde y PT; “vamos como los alcohólicos, paso a paso, solo por hoy”, dice Velasco.

La Jornada: Freno a las pensiones doradas, anuncia Sheinbaum

Enviará iniciativa el lunes al Senado.

Excélsior: Toparán en 70 mil pesos pensiones doradas

Con la reforma para evitar pagos millonarios a exfuncionarios federales se ahorrarán 5 mil millones de pesos, que se destinarán a los programas del bienestar.

El Financiero: Se aleja la Fed de acordar más bajas de tasas

Cambio de señal. Podrían requerirse alzas si inflación no cede en EU.

El Economista: Pemex abre la puerta a extraer hidrocarburos a través de fracking

Producción bajó 43% entre 2009 y 2025.

