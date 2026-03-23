La mañanera de Claudia Sheinbaum, 23 de marzo de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 23 de marzo de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
En su intervención en la mañanera, Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) habla sobre los impactos positivos de la nueva Ley de Aguas.
Por último, dio a conocer los consejos de la semana de Profeco.
Además, presenta los precios promedio de la canasta básica.
Presenta, como cada semana, los precios promedios de la gasolina.
En su intervención en la mañanera, Iván Escalante, titular de Profeco, destaca que Finabien sigue siendo la mejor alternativa como remesadora para los paisanos que envían dinero de Estados Unidos a México.
La mandataria federal comienza presentando los temas que se abordarán en la mañanera:
– La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para presentar los precios promedios de la gasolina y de la canasta básica, así como la mejor remesadora para los connacionales que residen en Estados Unidos.
– Nueva Ley de Aguas
– Sección Humanismo mexicano
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.