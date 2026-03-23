A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | lunes 23 de marzo de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Se cumple un mes del abatimiento de “El Mencho” en Jalisco

✔️ Colapsan aeropuertos en EE.UU. por falta de trabajadores de seguridad

✔️ Boletos de avión subirán de precio por guerra en Medio Oriente

✔️ Estados Unidos informó que dispone de suficientes fondos para financiar guerra contra Irán

✔️ ¡Alerta en Cuba! Se preparan ante posible agresión militar de EE.UU.

✔️ Cartilla de Derechos de las Mujeres es traducida en 67 lenguas indígenas

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