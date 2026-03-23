Las de hoy | 23 de marzo de 2026
UnoTV presenta las noticias principales este 23 de marzo de 2026
- El Universal: Familias mexicanas migrantes encabezan detenciones en EU
Debido al cambio de política migratoria de Estados Unidos en 2025, las familias mexicanas lideraron las capturas en ese país. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, México en este rubro superó a Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.
- Reforma: Inhabilitan a militar por transa en AIFA
Lo sentencian también a pagar multa millonaria.
- Milenio Diario: Aceptan descargas irregulares de agua en Ocotlán y Poncitlán
Presidentes municipales señalan que trabajan en conjunto con otras instancias para resolver la problemática; alcalde de Tonalá llama a reunión urgente entre los tres niveles de gobierno.
- La Jornada: Sí al diálogo, pero si EU ataca Cuba “está preparada”
El Ejército siempre está listo, indica la Cancillería.
- Excélsior: Cuba se alista para posible agresión de EU
“Tenemos la necesidad y el derecho de protegernos, pero estamos dispuestos a sentarnos a negociar”, afirma Carlos Fernández de Cossío, vicecanciller de la isla.
- El Financiero: Será atractiva para la IP la nueva ley de infraestructura
En términos contables, los privados consolidarían el proyecto en su balance.
- El Economista: Reactiva SHCP los estímulos fiscales a las gasolinas Magna y Premium
Ante las alzas de precios por el conflicto bélico en Medio Oriente.
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