Senado pospone revisión del Plan B; se realizará el martes

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Senado pospuso revisión del Plan B. Foto: Cuartoscuro

Este domingo, el Senado de la República aplazó la discusión del Plan B de reforma electoral debido a que el dictamen aún se encuentra en revisión técnica, por lo que la sesión prevista para este lunes no se realizará.

De acuerdo con la cámara alta, la reunión de las comisiones unidas se llevará a cabo hasta el martes 24 de marzo, en un horario que aún no se ha confirmado.

Plan B en el Senado sigue en revisión técnica

En una circular oficial, se informó que el proyecto de dictamen no ha sido distribuido entre los legisladores, lo que impide su análisis inmediato. El reglamento del Senado establece que deben pasar al menos 24 horas entre la entrega del documento y su discusión, por lo que la sesión no podía realizarse en la fecha originalmente prevista.

El dictamen contempla reformas a la Constitución para reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato, uno de los puntos clave del llamado Plan B.

Divisiones políticas marcan discusión del Plan B

El aplazamiento ocurre en medio de diferencias entre los partidos aliados, como Morena, PVEM y PT, que habían expresado respaldo inicial a la propuesta.

Sin embargo, dentro del Partido del Trabajo (PT) surgieron posturas en contra, principalmente sobre la revocación de mandato y la posibilidad de que actores políticos participen en su promoción. Legisladores petistas señalaron que algunos puntos del dictamen son ambiguos y pidieron mayor claridad antes de avanzar.

En días recientes, coordinadores parlamentarios sostuvieron reuniones para intentar destrabar el tema, pero hasta ahora no se ha alcanzado un consenso total.

Mientras tanto, la discusión del Plan B continuará en comisiones en los próximos días, durante el ajuste del dictamen y la definición del contenido final.

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