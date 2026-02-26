La mañanera de Claudia Sheinbaum, 26 de febrero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 26 de febrero de 2026.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 26 de febrero de 2026

Inicia conferencia de prensa, Mañanera del Pueblo, el tema central de hoy será turismo. Previo a entrar en materia, enlazan con Michoacán para hablar de los primeros “Mundialitos” que se llevan a cabo, hoy es Futsal Femenil sub 21.

