Nueva estafa por SMS de multas falsas en CDMX y más estados; ¿cómo checar si tienes adeudos viales?

Alertan por SMS que advierten de supuestos adeudos. Imagen: Semovi CDMX

La estafa con multas falsas se ha detectado nuevamente a través de mensajes de texto (SMS) que notifican supuestos adeudos viales y solicitan pagos inmediatos mediante enlaces externos. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (CDMX) alertó a la ciudadanía sobre estos mensajes fraudulentos que simulan ser avisos oficiales.

En los ejemplos difundidos por la dependencia, los mensajes llegan desde números desconocidos y advierten: “Últimas 24 horas para liquidar su deuda vial antes de cargos judiciales” o “Último aviso de movilidad: el adeudo vial pasará a cobro judicial mañana. Solucione ya”. Los textos incluyen enlaces con dominios no oficiales como “multassz.cc/mx” o “multassr.cc/mx”, los cuales buscan que el usuario ingrese datos personales o realice pagos.

¿Cómo detectar la estafa?

Autoridades recomiendan identificar señales de alerta como:

Mensajes enviados desde números celulares desconocidos

Amenazas de “cargos judiciales” o “último aviso”

Enlaces con direcciones web que no corresponden a sitios oficiales del Gobierno

Urgencia para realizar pagos en menos de 24 horas

La Secretaría de Movilidad de la CDMX por ejemplo, reiteró que no realiza notificaciones de adeudos ni solicita pagos mediante mensajes de texto con enlaces externos no oficiales.

¿Qué hacer si recibes el mensaje?

Si llega un SMS con estas características:

No dar clic en el enlace No proporcionar datos personales ni bancarios Reportar y bloquear el número remitente Eliminar el mensaje

Especialistas recomiendan no reenviar el contenido para evitar ampliar el alcance de la estafa.

¿Cómo verificar multas de forma segura?

Para consultar adeudos viales reales, la ciudadanía debe utilizar únicamente los canales oficiales del Gobierno de cada una de sus entidades, incluida la CDMX, como el portal institucional y las redes sociales verificadas de la dependencia.

En México, estos pagos son administrados por las secretarías de Finanzas o Movilidad de cada entidad, por lo que la consulta se realiza en los portales oficiales estatales.

Aunque el procedimiento puede variar ligeramente por estado, en general debes:

Ingresar al portal oficial de la Secretaría de Finanzas o Movilidad de tu entidad Buscar la sección “Consulta de adeudos vehiculares” o similar Capturar el número de placa y, en algunos casos, el Número de Identificación Vehicular (NIV) Revisar el desglose de pagos pendientes

Es importante verificar que la página tenga dominio oficial “.gob.mx” para evitar fraudes. Algunos ejemplos de dependencias estatales donde se realiza la consulta son:

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (CDMX)

Secretaría de Finanzas y Tesorería General de Nuevo León

Secretaría de Finanzas del Estado de México

Secretaría de Planeación y Finanzas de Jalisco

Cada entidad cuenta con su propio sistema de consulta y pago.

¿Se pueden pagar en línea?

En la mayoría de los estados sí es posible liquidar los adeudos por internet con tarjeta bancaria. Tras el pago, se genera un comprobante digital que conviene guardar

También es posible acudir a módulos de atención, bancos autorizados o tiendas de conveniencia, dependiendo de la entidad

¿Por qué es importante revisar los adeudos?

Evitas multas adicionales y recargos

Puedes realizar trámites sin contratiempos

Facilitas la venta o cambio de propietario

Previene problemas legales si el vehículo tiene infracciones acumuladas

La Secretaría de Movilidad capitalina pidió a la población mantenerse informada por medios oficiales y no dejarse presionar por mensajes que buscan generar miedo o urgencia para concretar fraudes.

