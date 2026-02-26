Las de hoy | 26 de febrero de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias principales este 26 de febrero de 2026

El Universal: La narconómina de El Mencho

Millones de pesos y dólares eran registrados por el Cártel Jalisco Nueva Generación en una nómina improvisada, localizada en una cabaña donde se refugiaba Nemesio Oseguera Cervantes. El documento detalla pagos y apoyos económicos a la estructura criminal.

Reforma: Va Morena ¡por todo!

Con la propuesta de reforma y sin el respaldo del Partido Verde Ecologista de México ni del Partido del Trabajo, Morena —que hoy cuenta con amplia mayoría— podría consolidarse como fuerza dominante en el escenario político.

Excélsior: Habrá elecciones sin PREP ni cash

La reforma electoral prohíbe las aportaciones en efectivo a las campañas y plantea que el cómputo directo de los votos arranque tras el cierre de casillas, eliminando el Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Milenio Diario: Reforma: cero listas VIP, adiós PREP, no reelección y sí fuero

La presidenta Claudia Sheinbaum descarta un fracaso si la iniciativa electoral se atora y sostiene que sería un triunfo no ceder a presiones. En tanto, los aliados Partido Verde y Partido del Trabajo guardan silencio y mantienen su voto en suspenso.

La Jornada: La gente va a señalar a quien busca mantener privilegios: Presidenta

Sheinbaum afirmó que la reforma electoral será enviada el lunes al Congreso sin cambios y sostuvo que el debate permitirá identificar a quienes se oponen por intereses propios.

El Financiero: Captó México récord de inversión extranjera directa en 2025

El país recibió 40.9 mil millones de dólares en inversión extranjera directa. Los nuevos proyectos aportaron 18% del total y Estados Unidos y Canadá concentraron 46.9% de la inversión foránea.

El Economista: Inversión foránea en México sumó 40 mil 871 millones de dólares en 2025

La inversión extranjera directa creció 11% anual y acumuló cinco años consecutivos de incremento, reflejando una tendencia sostenida pese al entorno internacional.

