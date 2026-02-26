Las de hoy | 26 de febrero de 2026

El Universal: La narconómina de El Mencho

Millones de pesos y dólares eran registrados por el Cártel Jalisco Nueva Generación en una nómina improvisada, localizada en una cabaña donde se refugiaba Nemesio Oseguera Cervantes. El documento detalla pagos y apoyos económicos a la estructura criminal.

  • Reforma: Va Morena ¡por todo!

Con la propuesta de reforma y sin el respaldo del Partido Verde Ecologista de México ni del Partido del Trabajo, Morena —que hoy cuenta con amplia mayoría— podría consolidarse como fuerza dominante en el escenario político.

  • Excélsior: Habrá elecciones sin PREP ni cash

La reforma electoral prohíbe las aportaciones en efectivo a las campañas y plantea que el cómputo directo de los votos arranque tras el cierre de casillas, eliminando el Programa de Resultados Electorales Preliminares.

  • Milenio Diario: Reforma: cero listas VIP, adiós PREP, no reelección y sí fuero

La presidenta Claudia Sheinbaum descarta un fracaso si la iniciativa electoral se atora y sostiene que sería un triunfo no ceder a presiones. En tanto, los aliados Partido Verde y Partido del Trabajo guardan silencio y mantienen su voto en suspenso.

  • La Jornada: La gente va a señalar a quien busca mantener privilegios: Presidenta

Sheinbaum afirmó que la reforma electoral será enviada el lunes al Congreso sin cambios y sostuvo que el debate permitirá identificar a quienes se oponen por intereses propios.

  • El Financiero: Captó México récord de inversión extranjera directa en 2025

El país recibió 40.9 mil millones de dólares en inversión extranjera directa. Los nuevos proyectos aportaron 18% del total y Estados Unidos y Canadá concentraron 46.9% de la inversión foránea.

  • El Economista: Inversión foránea en México sumó 40 mil 871 millones de dólares en 2025

La inversión extranjera directa creció 11% anual y acumuló cinco años consecutivos de incremento, reflejando una tendencia sostenida pese al entorno internacional.

