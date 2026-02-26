Reforma electoral de Claudia Sheinbaum propone menos recursos para el INE, pero más trabajo

GENERANDO AUDIO...

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este miércoles su iniciativa de Reforma Electoral. Propone menos recursos para el INE, organismos electorales locales y partidos políticos.

“- ¿Cuántos recursos se le van a recortar al INE, a los partidos políticos?

– 25% en total… estamos hablando como de 74 mil millones de pesos, 25%… estamos hablando de 12 mil, 13 mil millones de pesos”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

El Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá menos dinero, pero más trabajo. Primero, en fiscalizar.

“- Que sea con medidas precautorias; no es de que, ay, pues hoy estás usando más recursos; oye, es un recurso de procedencia ilícita, ya por ahí dentro de 5 meses te voy a decir que… no, es de inmediato.

– ¿De manera inmediata, estando en campaña electoral?

– Sí, si se encuentra que hay recursos de procedencia ilícita”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

Una misión que parece imposible.

“La regulación de la inteligencia artificial… la prohibición del uso de bots y todo esto que hoy se usa en las redes para las campañas electorales… que el INE tenga esa atribución, es decir, se baja esta campaña de inmediato”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

También, la propuesta de Claudia Sheinbaum le quita el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), una herramienta clave para dar certeza en los comicios.

“No tiene por qué no empezarse ya el Conteo Distrital; si empiezas en la noche del domingo, ya con el Conteo Distrital tendrás los resultados también de la mayoría de los distritos al siguiente día, entonces no te tienes que esperar al miércoles para iniciar el Conteo Distrital”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

También plantea un cambio en el proceso para los legisladores denominados plurinominales. Los aspirantes ahora tendrán que hacer campaña.

“No hay grandes cambios, por eso decimos que en mucho se mantiene lo actual; el gran cambio, que es de fondo, es que, en vez de listas pluris, la gente, quien quiere ser diputado, tiene que ir a buscar el voto”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

Esta parte es la que mantiene el desacuerdo en la alianza oficialista.

“Nosotros la vamos a enviar; quien la quiera apoyar, bien; quien quiera mantener el privilegio de las listas, pues también la gente los va a señalar, cualquiera que sea el partido político.

“Quien no quiera aceptar la reforma, pues también va a tener la votación o no del partido que corresponda, entonces así, porque la oposición va a decir: es una derrota de la presidenta, no, al contrario, es una victoria, porque no cedí frente a lo que pudiera ser una negociación para que todo el mundo aprobara lo mismo”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

Eliminar el fuero, así como el voto electrónico para elecciones, no figuran en la propuesta que se enviará al Congreso la próxima semana.

