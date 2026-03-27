La mañanera de Claudia Sheinbaum, 27 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 26 de marzo de 2026.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 26 de marzo de 2026

En su intervención en la mañanera, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, presenta el Informe de la estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas. La mandataria federal da a conocer los temas que se abordarán en la mañanera: – Personas desaparecidos

– Sección Suave Patria Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en esta ocasión desde Cancún, Quintana Roo.



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