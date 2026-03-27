FERI: así se entrena la fuerza élite que combate al narco en México

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En México, existe una unidad especializada que enfrenta los escenarios más complejos contra el crimen organizado: la Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI), un grupo de élite entrenado bajo condiciones extremas.

Su preparación incluye simulaciones de alto riesgo, donde los elementos enfrentan situaciones como rehenes, emboscadas y fuego cruzado, con el objetivo de actuar sin margen de error en operaciones reales.

FERI: entrenamiento extremo contra el crimen organizado

Antes de salir a una misión, los elementos de la FERI pasan por más de 120 escenarios distintos, diseñados para replicar situaciones reales.

El adiestramiento inicia con armas cortas, como la pistola 9 milímetros, donde se evalúan habilidades clave como:

Precisión

Control

Tiempo de reacción

Posteriormente, avanzan al uso de fusiles 5.56 milímetros, que implican mayor potencia y menor margen de error.

De acuerdo con el teniente coronel Manuel Hernández, el entrenamiento inicia en entornos controlados con apoyo de tecnología, pero escala rápidamente a escenarios de alta presión.

Operaciones de alto riesgo sin margen de error

Durante su formación, los elementos practican intervenciones en inmuebles, manejo de ángulos, entradas tácticas y respuesta ante agresiones armadas. Las simulaciones incluyen situaciones donde cada segundo es clave, ya que un error puede tener consecuencias graves en campo.

La unidad opera tanto en tierra como en aire, participando en operativos contra grupos delictivos en distintas regiones del país.

El entrenamiento constante busca que los elementos estén preparados para actuar en condiciones reales, donde la prioridad es neutralizar amenazas y proteger a la población.

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