Las de hoy | 27 de marzo de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 27 de marzo de 2026

Reforma: Apunta a huachicol, el buque “fantasma”

Aparece otra estela de contaminación de 53 km. Detectan barco y derrame en febrero cerca de plataforma de Pemex en Abkatún.

El Universal: La Suprema Corte renta 91 vehículos y esconde el costo

Primero, la SCJN reservó por cinco años los detalles de su parque vehicular. Tras un exhorto de la presidenta Claudia Sheinbaum, transparentó de forma parcial que tiene 151 unidades, pero sólo 60 son de su propiedad; las 91 restantes se alquilan, pero no se reveló el costo del servicio ni las empresas que lo brindan.

Excélsior: Contingencia por derrame de petróleo

Afecta litoral en cuatro estados. El grupo gubernamental que atiende el caso descartó que el origen del crudo en el Golfo sea la refinería Olmeca; investiga posible falla estructural en plataforma de Pemex.

Milenio Diario: “Ya están las reformas constitucionales más importantes”: Claudia

Pese al voto en contra del PT y las reticencias del Verde, llama a reconocer que con Morena han avanzado mucho juntos y eso “no se puede tirar por la borda”.

La Jornada: Bajo bloqueo de EU, 80% del pueblo cubano durante 67 años: Díaz-Canel

Niega que sea un Estado fallido. Le causa rabia no haber logrado apoderarse de la isla, dice el presidente en entrevista con La Jornada.

El Economista: Banxico se mueve en sentido contrario: recorta su tasa de interés

Reactivó ciclo de recortes, con una baja de 25 puntos base.

El Financiero: Banxico quita el freno: recorta su tasa y apunta a una baja más

La Junta de Gobierno, en decisión dividida 3 a 2, reduce la tasa objetivo de 7.0 a 6.75% y revisa al alza expectativas de inflación.

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