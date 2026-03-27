Gobierno actualiza cifra de desaparecidos: más de 132 mil siguen sin localizarse

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Gobierno reporta más de 132 mil desaparecidos. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México informó que existen 132 mil 534 personas desaparecidas en México, de acuerdo con la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas 2026, que concentra datos desde 1952.

Durante la conferencia matutina, autoridades detallaron que el registro total asciende a 394 mil 645 personas, de las cuales el 66% han sido localizadas. Dentro de este grupo, casi 22 mil personas fueron encontradas sin vida, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Registro Nacional de Personas Desaparecidas 2026: cifras oficiales

El informe presentado por el Gobierno federal muestra la dimensión acumulada del fenómeno en el país. Del total de registros:

394 mil 645 personas integran el histórico desde 1952

integran el histórico desde 1952 262 mil 111 personas (66%) se han localizado

se han localizado 21 mil 900 personas fueron encontradas sin vida

fueron encontradas sin vida 132 mil 534 personas (34%) permanecen desaparecidas

Las cifras corresponden a la base de datos oficial actualizada y presentada en la conferencia matutina.

Desaparecidos en México: cómo se clasifican los 132 mil casos

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, explicó, por otra parte, que los registros de personas desaparecidas en México se agrupan en tres categorías, según la información disponible para su búsqueda.

El primer grupo incluye 46 mil 742 casos (36%), en los que no existen datos suficientes. Las autoridades señalaron que presentan inconsistencias o falta de información básica, como nombres o elementos de identificación, lo que limita las labores de búsqueda.

El segundo grupo corresponde a más de 40 mil casos (31%), en los que se detectaron actividades posteriores al registro de desaparición. Estas personas están en proceso de verificación para considerarse como localizadas.

El tercer grupo contempla 43 mil 128 personas (33%) con datos suficientes para su búsqueda. En estos casos, las autoridades cuentan también con información que permite avanzar en las investigaciones.

Personas desaparecidas en México: investigaciones abiertas

De los casos con información suficiente, solo 3 mil 869 cuentan con carpeta de investigación, según lo informado por la funcionaria.

Este dato forma parte también del desglose presentado durante la actualización del registro nacional, en el que se identifican las condiciones en las que se encuentran los expedientes de personas desaparecidas.

Las autoridades indicaron finalmente que la clasificación busca ordenar los registros y facilitar los procesos de búsqueda y localización, conforme a la información disponible en cada caso.

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