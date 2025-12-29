La presidenta indicó que lo más importante en el descarrilamiento del Tren Interoceánico son las víctimas y sus familias, esto al ser cuestionada sobre el hecho.

Manifestó que se esclarecerá con rigor lo que llevó a este accidente, con el apoyo de la FGR, la FGE de Oaxaca y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario.

Con el apoyo de la caja negra, indicó, se podrá saber las razones del accidente. Sostuvo que si hay responsables, se deben ejercer acciones.