La mañanera de Claudia Sheinbaum, 29 de diciembre de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 29 de diciembre de 2025.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 29 de diciembre de 2025
Sobre las diferencias entre el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y el director general de Materiales Educativos de la dependencia, Marx Arriaga, la mandataria federal sostuvo que hay desencuentros como en todos lados, pero descartó que haya una rebelión interna en la SEP.
Sheinbaum Pardo reiteró que el precio de la gasolina no subirá en 2026 y se mantendrá en el precio que días anteriores la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció.
Respecto a las declaraciones del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, sobre que se deben detener las obras de los trenes a nivel nacional tras el reciente descarrilamiento del Corredor Interoceánico, la mandataria federal dijo que no merece tocar el tema.
La titular del Ejecutivo hizo hincapié en que no se adelantará a dar declaraciones sobre las razones del descarrilamiento del Tren Interoceánico hasta que la FGR haga las investigaciones pertinentes.
Indicó que el conductor del Tren Interoceánico no resultó lesionado y que ninguna línea de investigación se descarta, esto tras el reporte de un pasajero de que iba a exceso de velocidad.
Sobre qué ocurrirá con la Línea Z del Tren Interoceánico y si se someterán a revisión el resto de las líneas, Sheinbaum Pardo dijo que primero se atenderá la emergencia y, posteriormente, se dará información sobre las condiciones de la vía, tanto de la Línea Z como de las demás.
La presidenta indicó que lo más importante en el descarrilamiento del Tren Interoceánico son las víctimas y sus familias, esto al ser cuestionada sobre el hecho.
Manifestó que se esclarecerá con rigor lo que llevó a este accidente, con el apoyo de la FGR, la FGE de Oaxaca y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario.
Con el apoyo de la caja negra, indicó, se podrá saber las razones del accidente. Sostuvo que si hay responsables, se deben ejercer acciones.
En su intervención en la mañanera, Efraín Morales precisó que se creará un centro de monitoreo permanente que incluirá:
– Tres estaciones automáticas
– 42 sitios de monitoreo manual
– Un centro de visualización.
Explicó que la planta tendrá el objetivo de monitorear la calidad del agua en tiempo real para revenir contaminación masiva.
A su vez, agregó que creará un laboratorio especializado equipado con tecnología de última generación que incluirá personal certificado que medirá 64 parámetros, incluyendo metales pesados, metaloides, toxicidad del agua, entre otras sustancias.
En su intervención en la mañanera, Alicia Bárcena explicó los puntos en los que consisste el Plan de Justicia para resarcir los daños ocasionados por la contaminación en el Río Sonora:
– Salud: Nuevo Hospital General de URES, Unidad monitora de vigilancia epidemiológica y seguimiento toxicológico, así como monitoreo permanente y atención médica general.
– Agua: Construcción de 16 potabilizadoras, Instalación de 16 sistemas de desinfección, Rehabilitar las 6 potabilizadoras existentes, Operación de 22 potabilizadoras y 16 sistemas de desinfección por cinco años, así como Monitoreo de calidad de agua superficial y subterránea.
– Remediación de suelos: Estudios y diagnóstico de sitios contaminados, Remediación de suelos, Disposición de sedimentos y Monitoreo y restauración ambiental,
En su intervención en la mañanera, Rosa Icela Rodríguez detalló en qué consiste el Plan de Justicia de Cananea.
– Cubrir indemnizaciones de los trabajadores y familiares de víctimas
– Dar acceso a derechos básicos de vida y justicia a las personas de Cananea
– Mejora sanitaria en cercanías del Río Sonora
– Inversión de 2 mil 222 millones de pesos para implementar planes de justicia en la zona de los incidentes
En su intervención en la mañanera, Iván Escalante, titular de Profeco, destacó que Finabien sigue siendo la mejor alternativa como remesadora para los paisanos que envían dinero de Estados Unidos a México.
Para la titular del Ejecutivo, las prioridades tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico son:
– Atención a las víctimas y familiares, aseguró que visita el estado de Oaxaca en las próximas horas
– Esclarecer los hechos con el apoyo de la FGR y la FGE de Oaxaca
– Garantizar la seguridad del Tren Interoceánico
Sheinbaum Pardo manifestó que, a pesar de la ausencia del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, desde el primer momento en el que se dio a conocer el accidente, se ha mantenido comunicación constante.
En su intervención en la mañanera, Alejandro Svarch aseveró que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, ninguno de los lesionados se quedará sin atención médica.
Detalló que varias de las personas lesionadas ya fueron intervenidas quirúrgicamente y otras más están programadas para lo mismo en las próximas horas y/o días.
En su intervención en la mañanera, Zoé Robledo detalló que, tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, 33 pacientes se recibieron en el Hospital Rural de Matías Romero, 14 fueron dados de alta por mejoría, cuatro continúan hospitalizados y el resto fueron trasladados a diferentes nosocomios para una atención más compleja.
El Hospital de Salina Cruz, precisó, es el que concentra la mayor cantidad de los lesionados.
En su intervención en la mañanera, Arturo Medina indicó que de las 13 personas que perdieron la vida, una es menor de edad.
De las personas 109 personas lesionadas, 44 continúan hospitalizadas en alguno de los 11 hospitales que brindan atención médica.
Para las labores de búsqueda y rescate, indicó, se desplegaron 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron, así como el apoyo de personal de Bomberos de Matías Romero y la Cruz Roja de Oaxaca.
Hoy, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia de Transporte Ferroviario, la FGR hará la evaluación de los hechos.
Los pasajeros lesionados fueron trasladados a hospitales del estado de Oaxaca, con el apoyo del IMSS-Bienestar, ambulancias de la Semar, Cruz Roja, Sedena, Protección Civil y del Grupo Ferroviario del Sureste.
Precisó que la toma de los hechos de este evento están a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Indicó que ayer, alrededor de las 09:00 horas, una de las locomotoras del Tren Interoceánico se descarriló, provocando que los cuatro vagones se salieran de las vías.
De las 250 personas a bordo: 9 fueron atendidas en el sitio, 108 enviadas a hospitales, de las cuales 44 aún siguen hospitalizadas, y lamentablemente 13 perdieron la vida.
De las 13 personas que perdieron la vida, 12 ya fueron localizadas y una continúa en labores de rescate.
En su intervención en la mañanera, de manera virtual, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles habló sobre el descarrilamiento del Corredor Interoceánico.
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.