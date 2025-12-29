Las de hoy | 29 de diciembre de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales este 29 de diciembre de 2025.

El Universal: Descarrila el Interoceánico; reportan 13 muertos

Tras salir de Salina Cruz con destino a Coatzacoalcos, Veracruz, el tren se accidentó a la altura de Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. El saldo preliminar es de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, quienes recibieron atención médica en hospitales de la región.

Reforma: Tren insignia de la 4T deja 13 muertos y 98 heridos

La unidad viajaba con 241 pasajeros de Salina Cruz hacia Coatzacoalcos cuando se descarriló en una curva. Dos vagones cayeron a un barranco, lo que provocó un amplio operativo de rescate y atención a víctimas.

Milenio Diario: Se descarrila el Interoceánico; hay 13 muertos y 98 lesionados

En el tramo Salina Cruz–Coatzacoalcos viajaban alrededor de 250 personas. La FGR ya investiga las causas del accidente, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó atención inmediata a los afectados; la Marina reportó cinco personas en estado grave.

La Jornada: Trece fallecidos al descarrilarse el tren transístmico

De las 98 personas heridas, 36 fueron hospitalizadas y cinco se reportan en condición grave. Autoridades federales y estatales desplegaron operativos de auxilio y evaluación de daños en la zona del siniestro.

Excélsior: El INE, el mejor buscador de personas desaparecidas

Gracias a su base de datos biométricos, el Instituto Nacional Electoral ha logrado identificar con vida al 54% de personas reportadas como desaparecidas y al 34% de cuerpos localizados en servicios forenses, apoyando el trabajo de las fiscalías.

El Financiero: 2025, el año de mayor ganancia para el peso

La debilidad del dólar ha impulsado una apreciación de 13.9% de la moneda mexicana en lo que va del año, convirtiéndolo en el mejor desempeño anual reciente para el tipo de cambio.

El Economista: SHCP proyecta menor recaudación del IEPS a gasolinas en 2026

La Secretaría de Hacienda prevé captar 473 mil 279 millones de pesos por este impuesto, lo que representaría una disminución de 6% respecto a lo estimado para el año previo, debido a ajustes en precios y consumo.

