Sheinbaum informa saldo del descarrilamiento del tren Interoceánico. Cuartoscuro.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el domingo 28 de diciembre en Oaxaca dejó un saldo de 13 personas fallecidas, de las cuales 12 cuerpos ya fueron recuperados, informó este lunes 29 de diciembre la presidenta Claudia Sheinbaum, quien anunció que se trasladará a la entidad para supervisar la atención a las víctimas y reunirse con los familiares.

Durante su declaración, la mandataria señaló que la prioridad del Gobierno federal es atender a las personas lesionadas y a los familiares de las víctimas mortales, además de esclarecer las causas del accidente y garantizar la seguridad de la vía antes de que el servicio sea reanudado. Confirmó que entre las personas fallecidas se encuentra una menor de edad.

Sheinbaum informó que viajará este lunes a Oaxaca para visitar hospitales y dialogar con los familiares de los pasajeros afectados. Indicó que distintas dependencias federales ya se encuentran en el lugar para coordinar la atención médica y las labores de apoyo.

Hospitalizados tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico

El almirante Raymundo Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), detalló que al momento del accidente viajaban 250 personas a bordo del tren. Precisó que algunas recibieron atención inmediata en el sitio, mientras que otras fueron trasladadas a unidades médicas.

De acuerdo con el reporte oficial, 108 personas están siendo atendidas en hospitales, de las cuales 44 continúan hospitalizadas. Morales Ángeles señaló que se desplegaron 357 elementos de seguridad para atender la emergencia y resguardar la zona.

Las autoridades mantienen labores de búsqueda para localizar el cuerpo restante, mientras continúan los trabajos de atención médica y acompañamiento a los familiares.

Investigación del accidente y cadena de custodia

La Marina informó que todo el material relacionado con el descarrilamiento del Tren Interoceánico se encuentra bajo cadena de custodia, incluido el registrador electrónico Pulse, dispositivo que almacena de forma continua los datos sobre la operación del tren.

Sheinbaum explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) encabeza la investigación, con apoyo de la fiscalía estatal de Oaxaca, debido a que se registraron personas fallecidas y lesionadas. Añadió que también participa la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, que realizará una revisión técnica conforme a sus atribuciones.

La presidenta subrayó que los peritajes se realizan desde el día del accidente y que serán las autoridades correspondientes las encargadas de informar las causas una vez concluidas las investigaciones.

Acciones tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico

El almirante Morales Ángeles indicó que para este lunes se llevarán a cabo diversas acciones operativas y técnicas. Entre ellas, la Agencia de Transporte Ferroviario realizará una evaluación conjunta de los hechos con la FGR, además del análisis del registrador de eventos del tren.

Asimismo, la empresa Ferrosur trasladará dos grúas para realizar las maniobras necesarias para encarrilar la locomotora y los vagones de pasajeros, como parte del proceso para liberar la vía.

El titular de la Semar señaló que un explorador ferroviario reportó que las vías se encontraban en buenas condiciones operativas antes del accidente, dato que será considerado dentro de las investigaciones.

Prioridades del Gobierno tras el accidente

Claudia Sheinbaum reiteró que el Gobierno federal estableció una ruta de atención inmediata tras el accidente del Tren Interoceánico. Señaló que la atención a las víctimas y sus familias es el primer eje, motivo por el cual se desplegó personal del IMSS-Bienestar, del IMSS y del ISSSTE en la zona.

Indicó que, una vez concluidos los peritajes, se revisará de manera integral la condición de las vías y del tren para garantizar la seguridad antes de reanudar operaciones. Afirmó que su visita a Oaxaca permitirá verificar directamente la atención médica y el acompañamiento a las familias afectadas.

