Las autoridades comenzaron a dar de alta a heridos. Foto: AFP.

Las personas heridas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico fueron principalmente adolescentes, ya que 18 de ellos resultaron afectados por el incidente ocurrido en el tramo Chivela–Nizanda, en Oaxaca.

De acuerdo con la última actualización de la Secretaría de Marina (Semar), 13 personas fallecieron y 108 resultaron heridas. Paulatinamente, estos afectados fueron dados de alta.

Por la noche del 29 de diciembre, la Secretaría de Gobernación (Segob) difundió una lista con 70 personas heridas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

En dicha lista, la mayoría de las personas afectadas eran adolescentes y adultos jóvenes de entre 11 y 20 años. Equivalen al 25.71% de los 70 hospitalizados hasta ese momento, de acuerdo con la información analizada por UnoTV.

Rango de edad de personas hospitalizadas

1-10 años: 6 personas (8.57%)

11-20 años: 18 personas (25.71%)

21-30 años: 10 personas (14.29%)

31-40 años: 13 personas (18.57%)

41-50 años: 8 personas (11.43%)

51-60 años: 4 personas (5.71%)

61 + años: 9 personas (12.86%)

Sin datos: 2 personas (2.86%)

De esas 70 personas, sólo 44 permanecen hospitalizadas, hasta la mañana de este 29 de diciembre, según la Marina.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico

A las 9:28 horas del pasado 28 de diciembre, se descarriló el tren de la Línea Z del Istmo de Tehuantepec, en el tramo Chivela-Nizanda, en Oaxaca, que conecta a la comunidad de Salina Cruz con Coatzacoalcos, Veracruz.

Después del incidente, se difundió un video donde las y los pasajeros pedían ayuda desde el interior de uno de los vagones volcados.

Una niña, visiblemente asustada, es abrazada por un presunto familiar, toda vez que una mujer, al borde del llanto, dice: “Ayúdenos, por favor”.

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), el almirante Raymundo Morales, indicó por la mañana de este 29 de diciembre que en el convoy viajaban 250 pasajeros.

De dicha cantidad, 13 personas resultaron fallecidas. Para esta mañana, las autoridades habían localizado a 12 fallecidos, toda vez que el cuerpo de la treceava víctima seguía atrapado.

Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, 108 personas heridas fueron trasladadas a los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicados en Juchitán, Ixtepec y Salina Cruz, Matías Romero y Tehuantepec, en Oaxaca.

Paulatinamente, las autoridades dieron de alta a las personas heridas. Había 70 hospitalizados hasta la noche del 28 de diciembre, toda vez que había 44 para la mañana de este 29 de diciembre.

Además, la Marina desplegó un operativo de búsqueda, localización y atención, en el que participaron 360 elementos navales; 20 vehículos terrestres, cuatro ambulancias; tres ambulancias aéreas y un dron táctico

En consecuencia, suman ocho accidentes en el Tren Interoceánico desde el 2023, fecha en que el gobierno federal inauguró el tramo de la Línea Z que va de Oaxaca a Veracruz.

