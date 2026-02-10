Localizan sin vida a empresarios secuestrados en San Luis Potosí

GENERANDO AUDIO...

Empresarios hallados sin vida. Foto: CEBP

De acuerdo con la Fiscalía de San Luis Potosí, fueron localizados sin vida en Zacatecas los dos empresarios, Pablo Ortega y Óscar Luna, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el 7 de febrero en San Luis Potosí.

En Zacatecas localizan sin vida a empresarios de San Luis Potosí

La Fiscalía informó que los cuerpos de estos dos hombres fueron encontrados exactamente en el municipio de Pinos, en Zacatecas.

Por otra parte, las autoridades potosinas aseguran que desde que se reportó su desaparición, comenzaron con protocolos de búsqueda, iniciándose también sus fichas. Además, agregaron, tras confirmarse lo ocurrido, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con autoridades zacatecanas, llevaron a cabo diversas diligencias.

Autoridades seguirán investigando el caso

La Fiscalía de San Luis Potosí informó que mantendrán los trabajos de investigación para esclarecer los hechos relacionados con la muerte de estos dos hombres originarios del municipio de Villa de Reyes.

“Asimismo, el personal de la FGESLP ha robustecido las indagatorias necesarias para establecer los hechos y dar con quien o quienes resulten responsables de este suceso”, se lee por último en el comunicado que compartieron.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.