Detienen en Oaxaca a mujer que arrastró y mató a motociclista en Iztapalapa

Foto: Fiscalía de CDMX

La enfermera Gaby Gómez, que arrastró a un motociclista en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), hasta quitarle la vida, fue detenida en Oaxaca. La mujer se localizó en la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo y se le acusa de presunto homicidio agravado.

“Agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Gaby “N” en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, donde fue aprehendida en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO). La persona aprehendida fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se determinará su situación jurídica”, indicó la Fiscalía de CDMX en un comunicado.

