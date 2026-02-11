Las de hoy | 11 de febrero de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias principales este 10 de febrero de 2026

El Universal: Tren Interoceánico no tiene registro de mantenimiento

Desde hace dos años en que fue inaugurado, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec no cuenta con registros de mantenimiento o supervisión a la Línea Z, donde se descarriló en diciembre pasado y dejó un saldo de 14 muertos.

Reforma: Impacta crimen operación minera

De 2019 a la fecha se ha forzado la suspensión de minas; reportan cierres por extorsiones en Guerrero, Sinaloa y Sonora.

Milenio Diario: Con Sheinbaum baja 42% el homicidio; 36 casos menos a diario

Destaca reducciones de ese delito en NL, Guanajuato y Tabasco; otras cifras en caída son las de extorsiones, a razón de 38% de junio de 2025 a la fecha.

La Jornada: Funcionaria de la CIDH vino a México a discreta reunión contra Cuba

La anticastrista Payá asumió el cargo el 1° de enero.

Excélsior: Disminuyen 42% los homicidios dolosos

Mientras en septiembre de 2024 se cometían 86.9 asesinatos al día, este promedio se redujo a 50.9 víctimas en enero pasado, destacó la presidenta.

El Financiero: Repuntó la recaudación de impuestos 11% en enero

Un mayor cobro del ISR y del IEPS impulsó la captación 1.4 de ingresos en el primer mes del año.

El Economista: México, estancado en el combate a la corrupción, revela informe de Transparencia Internacional

Descendió un lugar para ubicarse en el 141 de 182 países.

