Colectivo “No más presos inocentes” encabeza las movilizaciones en CDMX este 12 de febrero
Este jueves 12 de febrero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Colectivo “No más presos inocentes”.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas tres concentraciones, tres citas agendada, cinco rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Concentraciones
Iztapalapa – 11:00 horas
Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes
- Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo).
- Motivo: Apoyo en audiencia por presunto caso de abuso sexual; solicitan revisión del proceso y denuncian irregularidades.
- Aforo estimado: 40 personas.
Posibles afectaciones: Avenida Reforma y vialidades aledañas al Reclusorio Oriente.
Benito Juárez – Durante el día
Trabajadores de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar
- Lugar: Secretaría de Educación Pública (Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco).
- Motivo: Exigen mejores condiciones laborales y cumplimiento de acuerdos sindicales.
- Aforo estimado: 40 personas.
Posibles afectaciones: Av. Universidad, Eje 8 Sur (Popocatépetl) y calles aledañas.
Cuauhtémoc – Durante el día
Consejo Indígena
- Lugar: Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico).
- Motivo: Solicitan cumplimiento de acuerdos relacionados con espacios para venta de artesanías y programas de vivienda.
- Aforo estimado: 15 personas.
Posibles afectaciones: Zócalo capitalino y calles del Centro Histórico.
Citas agendadas con posible presencia de manifestantes
Cuauhtémoc – 11:00 horas
Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
- Lugar: Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez).
- Demanda: Pago de finiquitos e intereses pendientes del Fideicomiso F/100.
- Aforo estimado: 100 personas.
Impacto vial: Zona de Bucareli, Abraham González y Paseo de la Reforma.
Cuauhtémoc – 12:00 horas
Comerciantes y botargueros de Alameda Central y Av. Juárez
- Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías (Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera).
- Demanda: Permiso para trabajar en corredor peatonal Madero.
- Aforo estimado: 25 personas.
Impacto vial: Diagonal 20 de Noviembre, Calzada de Tlalpan y Eje Central.
Cuauhtémoc – Durante el día
Movimiento Sin Techo y Campamento “Camarada Celestino”
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1.
- Demanda: Vivienda digna.
- Aforo estimado: 50 personas.
Impacto vial: Calles del primer cuadro de la ciudad.
Rodadas ciclistas
Se contemplan recorridos ciclistas nocturnos que podrían afectar la circulación vehicular:
- 19:50 horas – Iztapalapa a Venustiano Carranza
- De Plaza Tezontle hacia la Estación Central de Bomberos.
- 20:00 horas – Cuauhtémoc a Nezahualcóyotl (Edomex)
- De Plaza de la República (Monumento a la Revolución) hacia Parque del Pueblo.
- 20:00 horas – Roma Norte a Ciudad Universitaria
- Salida en Zacatecas No. 55 rumbo a CU (Coyoacán).
- 20:40 horas – Centro Histórico a Polanco y regreso a Cuauhtémoc
- Del Museo Nacional de Arte hacia Parque de la Amistad (Polanco) y Museo del Objeto (Col. Roma).
- 21:00 horas – Benito Juárez y Coyoacán hacia Xochimilco
- Con destino a La Brecha (Canal de Chalco).
Vialidades que podrían presentar cortes momentáneos:
- Paseo de la Reforma
- Av. Juárez
- Eje Central
- Insurgentes
- División del Norte
- Calzada de Tlalpan
- Miguel Laurent
- Canal de Chalco
- Avenidas del Centro Histórico.