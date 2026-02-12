Colectivo “No más presos inocentes” encabeza las movilizaciones en CDMX este 12 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX este 12 de febrero. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 12 de febrero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Colectivo “No más presos inocentes”.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas tres concentraciones, tres citas agendada, cinco rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Concentraciones

Iztapalapa – 11:00 horas

Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo).

Juzgados de Control del Reclusorio Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo). Motivo: Apoyo en audiencia por presunto caso de abuso sexual; solicitan revisión del proceso y denuncian irregularidades.

Apoyo en audiencia por presunto caso de abuso sexual; solicitan revisión del proceso y denuncian irregularidades. Aforo estimado: 40 personas.

Posibles afectaciones: Avenida Reforma y vialidades aledañas al Reclusorio Oriente.

Benito Juárez – Durante el día

Trabajadores de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar

Lugar: Secretaría de Educación Pública (Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco).

Secretaría de Educación Pública (Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco). Motivo: Exigen mejores condiciones laborales y cumplimiento de acuerdos sindicales.

Exigen mejores condiciones laborales y cumplimiento de acuerdos sindicales. Aforo estimado: 40 personas.

Posibles afectaciones: Av. Universidad, Eje 8 Sur (Popocatépetl) y calles aledañas.

Cuauhtémoc – Durante el día

Consejo Indígena

Lugar: Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico).

Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico). Motivo: Solicitan cumplimiento de acuerdos relacionados con espacios para venta de artesanías y programas de vivienda.

Solicitan cumplimiento de acuerdos relacionados con espacios para venta de artesanías y programas de vivienda. Aforo estimado: 15 personas.

Posibles afectaciones: Zócalo capitalino y calles del Centro Histórico.

Citas agendadas con posible presencia de manifestantes

Cuauhtémoc – 11:00 horas

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

Lugar: Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez).

Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez). Demanda: Pago de finiquitos e intereses pendientes del Fideicomiso F/100.

Pago de finiquitos e intereses pendientes del Fideicomiso F/100. Aforo estimado: 100 personas.

Impacto vial: Zona de Bucareli, Abraham González y Paseo de la Reforma.

Cuauhtémoc – 12:00 horas

Comerciantes y botargueros de Alameda Central y Av. Juárez

Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías (Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera).

Subsecretaría de Programas de Alcaldías (Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera). Demanda: Permiso para trabajar en corredor peatonal Madero.

Permiso para trabajar en corredor peatonal Madero. Aforo estimado: 25 personas.

Impacto vial: Diagonal 20 de Noviembre, Calzada de Tlalpan y Eje Central.

Cuauhtémoc – Durante el día

Movimiento Sin Techo y Campamento “Camarada Celestino”

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1. Demanda: Vivienda digna.

Vivienda digna. Aforo estimado: 50 personas.

Impacto vial: Calles del primer cuadro de la ciudad.

Rodadas ciclistas

Se contemplan recorridos ciclistas nocturnos que podrían afectar la circulación vehicular:

19:50 horas – Iztapalapa a Venustiano Carranza De Plaza Tezontle hacia la Estación Central de Bomberos.

20:00 horas – Cuauhtémoc a Nezahualcóyotl (Edomex) De Plaza de la República (Monumento a la Revolución) hacia Parque del Pueblo.

20:00 horas – Roma Norte a Ciudad Universitaria Salida en Zacatecas No. 55 rumbo a CU (Coyoacán).

20:40 horas – Centro Histórico a Polanco y regreso a Cuauhtémoc Del Museo Nacional de Arte hacia Parque de la Amistad (Polanco) y Museo del Objeto (Col. Roma).

21:00 horas – Benito Juárez y Coyoacán hacia Xochimilco Con destino a La Brecha (Canal de Chalco).



Vialidades que podrían presentar cortes momentáneos:

Paseo de la Reforma

Av. Juárez

Eje Central

Insurgentes

División del Norte

Calzada de Tlalpan

Miguel Laurent

Canal de Chalco

Avenidas del Centro Histórico.