Las de hoy | 12 de febrero de 2026

UnoTV presenta las noticias principales este 12 de febrero de 2026

El Universal: EU se hace bolas por cierre aéreo

El gobierno estadounidense cerró unas horas el espacio aéreo alrededor del aeropuerto de El Paso, Texas, al alegar presencia de drones de un cártel. Medios afirman que la FAA decidió el cierre por fricciones con el Pentágono, que quería probar un láser antidrones.

Reforma: Alertan narcodrones; aranceles de Trump; EU detecta 150 al día

Informa fiscal Pam Bondi a Congreso de ataque a naves de cárteles.

Milenio Diario: “Aliados” en Zacatecas y SLP desafían a Claudia

Saúl Monreal se aferra a que “la razón jurídica” le asiste para competir y Manuel Velasco levanta la mano a la esposa del gobernador Gallardo para el relevo.

La Jornada: Reprueba Sheinbaum activismo de Payá con la derecha en México

Como parte de la CIDH no debe militar por una causa, dice.

Excélsior: El Senado avala las 40 horas de trabajo semanal

Las precisiones sobre los dos días de descanso y las horas extra se resolverán en una reforma secundaria, adelantó Morena; el dictamen fue enviado a los diputados.

El Economista: Senado aprueba semana laboral de 40 horas con reducción gradual

Turnan la minuta a San Lázaro para su análisis y votación.

El Financiero: En cartera, 200 mil mdd de 30 proyectos energéticos

Portafolio abarca renovables, hidrocarburos e infraestructura asociada.

