Captan enfrentamiento en planta cementera de Cruz Azul tras operativo en Tula

La madrugada de este jueves se registró un enfrentamiento en la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, ubicada en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejecutó una orden judicial de restitución dentro de las instalaciones.

De acuerdo con información oficial, la intervención ministerial se llevó a cabo en cumplimiento de un mandato emitido por un juez mexiquense. Durante la diligencia, se reportaron momentos de tensión y detonaciones, situación que fue captada en video y difundida en redes sociales.

Operativo con presencia de fuerzas de seguridad

En el sitio se desplegó un dispositivo de seguridad en el que participaron elementos de la Policía Estatal de Hidalgo, quienes brindaron resguardo perimetral para evitar riesgos a la población de zonas cercanas a la planta.

También se observó la presencia de unidades oficiales y personal ministerial que ingresó al complejo industrial para ejecutar la diligencia judicial. Las autoridades no han detallado hasta el momento si hubo personas detenidas o lesionadas durante los hechos.

¿Por qué se realizó el operativo en Cruz Azul?

La acción responde a una diligencia ministerial de restitución, un procedimiento legal mediante el cual se busca devolver la posesión de un inmueble o instalaciones conforme a una resolución judicial.

La planta cementera de Cruz Azul en Tula ha sido escenario de disputas legales y administrativas en los últimos años, lo que ha derivado en intervenciones judiciales previas.

Zona bajo vigilancia

Tras los hechos, la zona permaneció con presencia policial para mantener el orden y evitar nuevos incidentes. Autoridades estatales indicaron que el operativo se realizó con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley y preservar la seguridad de la población.

Hasta ahora, ni la FGJEM ni autoridades de Hidalgo han emitido un balance final sobre los resultados de la diligencia.

