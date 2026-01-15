Las de hoy | 15 de enero de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias más relevantes del país este 15 de enero de 2026

El Universal: Aumenta desactivación de drones y minas del narco

En Michoacán, la neutralización de artefactos explosivos artesanales creció 122%; autoridades advierten que el uso de estos dispositivos se ha vuelto una práctica común de los cárteles en el país.

Reforma: Advierten: Morena busca perpetuidad

Especialistas alertan sobre el riesgo de concentración de poder y llaman a establecer contrapesos para evitar que un solo partido controle las principales instituciones.

Milenio Diario: Francia y Alemania salen a la defensa de Groenlandia

La presidenta de la Comisión Europea afirmó que la isla cuenta con el respaldo del bloque europeo frente a los amagos de Estados Unidos; la reunión en la Casa Blanca con J.D. Vance y Marco Rubio no arrojó resultados concretos.

La Jornada: Los empresarios de EU, principales defensores del T-MEC: Sheinbaum

La presidenta destacó la profunda interdependencia comercial en la región y señaló que el sector privado estadounidense es clave para la continuidad del tratado.

Excélsior: Los plurinominales se elegirían a voto directo

Sheinbaum afirmó que la propuesta no afectará la autonomía del INE y busca fortalecer la representación democrática.

El Financiero: Defienden empresas en EU que continúe el T-MEC

La mandataria subrayó que, para competir con China, resulta estratégico mantener la integración económica de América del Norte.

El Economista: Automotrices de EU ratifican su compromiso con México y el T-MEC

General Motors anunció una inversión de mil millones de dólares para el periodo 2026-2027, reforzando su presencia productiva en el país.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.