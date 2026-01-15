La mañanera de Claudia Sheinbaum, 15 de enero de 2026

Sheinbaum habla sobre el tema electoral:

“Todavía no tenemos la propuesta, estamos trabajándola, por eso, primero quiero aclarar que se garantiza la representación de las minorías. Los temas que nos interesan son:

-Una reducción de los gastos, en general

-No afectar la operación de las autoridades autónomas

-Que la representaciones plurinominales, si existen, se elijan de una manera distinta, que no provengan de las cúpulas de los partidos

-Mayor intervención de los ciudadanos en las decisiones del país, eso es democracia participativa

-Mejorar la participación de los mexicanos en el exterior

Eso es en general. Es una propuesta que le va gustar a todos, buscamos la fortaleza del sistema lectoral y que favorece la democracia electoral y participativa”