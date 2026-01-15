La mañanera de Claudia Sheinbaum, 15 de enero de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 14 de enero de 2026.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 14 de enero de 2026
Sheinbaum habla sobre el tema electoral:
“Todavía no tenemos la propuesta, estamos trabajándola, por eso, primero quiero aclarar que se garantiza la representación de las minorías. Los temas que nos interesan son:
-Una reducción de los gastos, en general
-No afectar la operación de las autoridades autónomas
-Que la representaciones plurinominales, si existen, se elijan de una manera distinta, que no provengan de las cúpulas de los partidos
-Mayor intervención de los ciudadanos en las decisiones del país, eso es democracia participativa
-Mejorar la participación de los mexicanos en el exterior
Eso es en general. Es una propuesta que le va gustar a todos, buscamos la fortaleza del sistema lectoral y que favorece la democracia electoral y participativa”
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, emitió recomendaciones dirigidas a los funcionarios públicos que asistirán a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid.
Sheinbaum exhortó a evitar excesos durante la participación en el evento, al señalar la importancia de que los servidores públicos no lleven “grandes comitivas” ni utilicen recursos públicos de manera injustificada para estos viajes.
“Tenemos un buen diálogo, muy profesional”, asegura el secretario de Economía al ser cuestionado sobre las descalificaciones del T-MEC realizadas por el presidente Donald Trump.
Ebrard Casaubón defiende el T-MEC “ha funcionado, lo que pretendemos es recalcar qué significa el tratado para nuestro país y para nuestros socios, cuántos trabajos dependen de éste y recordar que México es el primer cliente de Estados Unidos y el segundo, Canadá”.
Jesús Muñoz, presidente y CEO de Pilgrim’s Mexico, explica el plan de inversión 2026-2030, desmenuzando las regiones donde será distribuida. Destaca que con esta inversión se generarán 4 mil empleos directos en comunidades rurales, así como posibilidades de crecimiento.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, explica que, hasta el momento, la cartera de inversión en México suma 293 mil millones de dólares.
El CEO anuncia inversión de mil 300 millones de dólares.
Inicia conferencia de prensa Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy se anuncia una nueva inversión comenzando en 2026, para ello se encuentra Fabio Sandri, Presidente Global de Pilgrim’s.
