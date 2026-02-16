Canadá aterriza en México con misión comercial récord: más de 370 empresarios buscan nuevos negocios

GENERANDO AUDIO...

Imagen: Getty Images

En medio de un entorno económico global cambiante, Canadá decidió mover ficha en América del Norte. Del 15 al 20 de febrero de 2026, una de las mayores misiones comerciales canadienses aterrizará en México con un mensaje claro: ampliar negocios y fortalecer alianzas estratégicas.

La delegación estará encabezada por Dominic LeBlanc, ministro responsable del Comercio entre Canadá y Estados Unidos, y reunirá a más de 240 organizaciones y más de 370 delegados del llamado Equipo Canadá.

La cifra no es menor. Refleja el interés creciente de empresas canadienses por expandirse en el mercado mexicano, considerado estratégico dentro de su política de diversificación comercial.

Sectores clave: dónde quiere invertir Canadá en México

La misión pondrá especial atención en sectores considerados de alto potencial:

Fabricación avanzada

Agricultura y alimentos procesados

Tecnología agrícola

Energías limpias y tecnologías verdes

Industrias creativas

Tecnologías de la información y comunicación

El objetivo no es solo explorar, sino cerrar alianzas, fortalecer cadenas de suministro y generar acuerdos de largo plazo con empresas mexicanas y autoridades.

Una relación comercial que no deja de crecer

Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, el comercio bilateral entre ambos países se ha multiplicado por doce, superando los 56 mil millones de dólares en 2024.

Actualmente:

México es el tercer socio comercial más importante de Canadá , solo detrás de Estados Unidos y China.

, solo detrás de Estados Unidos y China. Canadá es el quinto socio comercial de México .

. La inversión directa canadiense en México alcanzó 46,300 millones de dólares en 2024.

La visita también se da tras el lanzamiento de una nueva Asociación Estratégica Integral entre ambos países y recientes encuentros de alto nivel, incluido el del primer ministro Mark Carney en México.

El mensaje político y económico

Para Ottawa, el momento es clave. Ante tensiones geopolíticas y ajustes en cadenas globales de suministro, Canadá busca reducir riesgos y diversificar mercados.

LeBlanc fue directo al señalar que la alianza con México es “fundamental para la fortaleza de la economía de América del Norte” y aseguró que la meta es convertir a la región en la más competitiva y resiliente del mundo.

Desde el sector agrícola, el ministro Heath MacDonald destacó que la colaboración con productores mexicanos sigue siendo estratégica, mientras que Marc Miller subrayó el interés por expandir las industrias creativas en el mercado mexicano.

¿Por qué importa esta misión?

Porque llega en un momento de redefinición económica global.

Porque involucra a cientos de empresas listas para invertir y asociarse.

Y porque confirma que México se mantiene como un socio clave dentro del bloque norteamericano.

La pregunta ahora es qué acuerdos concretos saldrán de esta visita y cómo impactarán en sectores estratégicos de la economía mexicana en 2026.

