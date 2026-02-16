X (Twitter) se cayó este lunes 16 de febrero: usuarios no podían acceder a la red social

GENERANDO AUDIO...

¿Qué le pasó a X (Twitter) durante esta mañana? – Foto: AFP

X, plataforma de redes sociales antes conocida como Twitter, se cayó durante la mañana de este 16 de febrero, según confirmó Unotv.com y reportaron más de mil usuarios en el sitio web de Downdetector.

Durante las primeras horas de este lunes, tanto la app móvil como la versión web de X, red social de Elon Musk, presentaron fallas al momento de cargar y mostrar los posts de los usuarios.

Imagen: SS de X (Twitter)

Cerca de las 09:00 horas, y tras más de una hora con problemas sostenidos, X volvió a la normalidad para los usuarios.

Hasta el momento, ni el magnate sudafricano ni la empresa han ofrecido una explicación sobre los problemas en la plataforma; sin embargo, esta no es la primera falla que se ha registrado en 2026.

¿Qué le pasó a X este lunes?

A las 07:15 horas (tiempo del Centro de México), los usuarios comenzaron a manifestar fallas en la plataforma de X; para las 07:45, el sitio web registró mil 249 reportes por parte de internautas mexicanos.

Imagen: SS de Downdetector

El 64% de los inconformes denunció fallas en la app, mientras que el 22% expresó problemas con su feed, según muestra Downdetector.

Un reportero de Uno TV trató de acceder a la red social a las 07:40 horas y la página de inicio se quedó pasmada, con el siguiente mensaje: “Algo salió mal. Intenta recargar. Intenta de nuevo“.

Unos minutos más tardes, el mismo periodista hizo un nuevo intento para acceder a los posts de los usuarios y la plataforma mostró un mensaje de bienvenida, como si se estuviera accediendo por primera vez.

Imagen: SS de X (Twitter)

Cuando el periodista de este medio hizo un tercer intento por volver a acceder a su cuenta en una computadora, se encontró que ya no pudo acceder a la página, sino que la interfaz de inicio se quedó congelada con el logo de X.

Imagen: SS de X (Twitter)

El problema no es exclusivo de la versión web de X (Twitter), pues diversos usuarios trataron de actualizar su feed en la app para celulares; sin embargo, no cargaron nuevas publicaciones.

“No se pueden recuperar los posts en este momento. Inténtalo de nuevo“, se lee en la ver en la aplicación.

Imagen: SS de X (Twitter)

Con corte a las 08:26 horas, ni la versión web ni la app móvil de X habían vuelto a la normalidad y las quejas seguían acumulándose en Downdetector con mil 107 reportes.

Pasadas las 08:30 horas, la red social antes llamada Twitter dio señales de funcionar correctamente; sin embargo, el servicio siguió presentando fallas.

Casi media hora más tarde, los usuarios pudieron acceder de nuevo a la red social; para ese momento, los reportes de Downdetector habían bajado considerablemente.

No han explicado causas de las fallas de X: segunda caída en un mes

Hasta el momento, Elon Musk no ha explicado la naturaleza de la caída de X este lunes 16 de febrero. Asimismo, no se ha dado a conocer una posible solución al respecto.

Cabe destacar que este es el segundo desplome de la red social en cuestión de un mes, pues el 16 de enero se presentaron prácticamente las mismas fallas en la versión web y móvil.

Los usuarios especularon que se pudiera tratar de una caída en Cloudflare, servicio que da soporte a la red social; sin embargo, esto no se confirmó y tampoco se ha confirmado que sea la causa de la caída de este lunes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.