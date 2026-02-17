Quema de pastizal en Neza provoca humo en la zona oriente de la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Quema de pastizal en Neza afecta calidad del aire en CDMX. Foto:Cuartoscuro/Archivo

Un incendio de pastizal registrado entre el Bordo de Xochiaca y la autopista Peñón-Texcoco, en el municipio de Nezahualcóyotl (Neza), provoca humo que afecta la calidad del aire en la zona oriente del Valle de México, incluyendo alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), en plena alerta por contingencia ambiental.

El humo es visible a varios kilómetros de distancia y ha generado reportes ciudadanos por olor a quemado, aunado a la contaminación.

Autoridades ambientales y de protección civil iniciaron monitoreo ante el incremento de partículas contaminantes suspendidas.

Zonas afectadas por el humo de la quema de pastizales

El incendio impactó principalmente:

Zona oriente del Estado de México

Alcaldías colindantes del oriente capitalino como la alcaldía Iztapalapa y la Cuauhtémoc

Vialidades cercanas al Bordo de Xochiaca

Equipos de emergencia trabajaron para sofocar el fuego y reducir la dispersión de partículas contaminantes.

Qué implica la alerta por contingencia ambiental Fase I

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la contingencia ambiental Fase I se activa cuando los contaminantes superan niveles que pueden afectar la salud, especialmente a menores, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Principales medidas durante Fase I:

Suspensión parcial de actividades al aire libre en escuelas

Recomendación de permanecer en interiores

Reducción de actividades físicas en exteriores

Restricciones vehiculares adicionales (Doble Hoy No Circula)

Vigilancia a industrias emisoras

Las autoridades recomendaron evitar ejercicio al aire libre y cerrar ventanas en zonas con presencia de humo.

