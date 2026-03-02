“Luchamos para ganar”: Pentágono fija postura sobre guerra contra Irán

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. fija postura ante Irán. Foto: AFP

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, afirmó que la guerra contra Irán no tiene como objetivo construir democracia en la república islámica. Durante una conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que el enfoque del gobierno estadounidense será estrictamente militar y centrado en la victoria.

El titular del Pentágono aseguró que la estrategia no contempla procesos de reconstrucción política o social en territorio iraní. Sus declaraciones se dieron este lunes ante medios de comunicación, donde delineó la postura oficial del gobierno estadounidense respecto al conflicto.

Pete Hegseth descarta construcción de democracia en Irán

El secretario de Defensa explicó que la guerra no se orientará a proyectos de transformación institucional en Irán. En su mensaje, rechazó la idea de repetir modelos de intervención utilizados en conflictos anteriores.

“Nada de estúpidas reglas de enfrentamiento, nada de atolladeros de construcción nacional, nada de ejercicios de construcción de democracia. Nada de guerras políticamente correctas. Luchamos para ganar y no desperdiciamos tiempo ni vidas”, expresó.

La declaración marca un posicionamiento directo sobre el objetivo del conflicto. Según Hegseth, la prioridad será evitar operaciones prolongadas que impliquen reconstrucción estatal o programas de democratización.

Mensaje del Pentágono sobre estrategia militar

El titular del Departamento de Defensa dejó claro que la postura de Estados Unidos se enfoca en resultados militares concretos. Al referirse a la conducción de la guerra, subrayó que el país no pretende involucrarse en procesos prolongados que impliquen cambios estructurales en Irán.

El mensaje incluye tres puntos principales señalados por el funcionario:

Rechazo a reglas de enfrentamiento restrictivas

Negativa a proyectos de construcción nacional

Prioridad en una victoria militar directa

Las declaraciones reflejan una línea discursiva centrada en la eficacia operativa. Hegseth planteó que el objetivo será evitar prolongar el conflicto con estrategias que, en su opinión, desvíen recursos o generen mayores costos humanos.

Declaraciones en conferencia de prensa

El posicionamiento se dio durante una conferencia ante medios, donde el funcionario respondió sobre la naturaleza del conflicto. En ese contexto, insistió en que la guerra no debe entenderse como una misión para exportar modelos democráticos.

Las declaraciones del secretario de Defensa llegan en un momento en el que la política exterior estadounidense enfrenta cuestionamientos sobre el alcance de sus intervenciones militares. En su mensaje, el funcionario buscó diferenciar la estrategia actual de otros escenarios donde EE. UU. impulsó procesos de reconstrucción política tras conflictos armados.

Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha detallado plazos ni fases específicas de la estrategia militar. Sin embargo, el posicionamiento público del titular del Pentágono fija una línea clara sobre los objetivos del conflicto y descarta iniciativas de construcción institucional en el país iraní.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento