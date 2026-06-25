Las de hoy | 25 de junio de 2026
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
Uno TV presenta las noticias principales este 25 de junio de 2026
- El Universal Con Trump, van 52 muertos bajo custodia del ICE
Un reporte de Human Rights Watch y Physicians for Human Rights señala que durante el primer año de la administración de Donald Trump se registraron 52 muertes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un aumento de 140% respecto al periodo anterior. Además, la población detenida creció 77%.
- Reforma Afecta CFE a 20 estados
El diario reporta fallas en el suministro eléctrico en 20 entidades del país, atribuidas a transformadores sin modernización y a la sobrecarga de la red eléctrica.
- Milenio Diario Terremotos siembran muerte en Venezuela
Dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5, ocurridos con menos de un minuto de diferencia, provocaron daños y víctimas en Venezuela. De manera paralela, un terremoto de magnitud 7.2 sacudió Japón.
- La Jornada ¡Para la historia!
La Selección Mexicana avanzó a la siguiente ronda del Mundial tras vencer 3-0 a Chequia. El Tri cerró la fase de grupos con tres victorias, sin recibir goles y con una actuación inédita en su historia mundialista.
- Excélsior ¡Imparable!
México concluyó la fase de grupos con paso perfecto al derrotar a Chequia. El equipo sumó nueve puntos, marcó seis goles y mantuvo su portería en cero durante todo el recorrido.
- El Financiero Desacelera a 3.55% inflación en la primera mitad de junio
La inflación anual se ubicó en 3.55% durante la primera quincena de junio. La reducción en el precio del jitomate contribuyó al resultado, aunque especialistas advierten que el componente de servicios mantiene presiones sobre los precios.
- El Economista La inflación cedió en la primera quincena de junio, a 3.55% anual
El descenso de los precios de algunos productos agrícolas ayudó a moderar la inflación, aunque estos bienes continúan representando un factor de presión para la evolución de los precios al consumidor.
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