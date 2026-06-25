Las de hoy | 25 de junio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 25 de junio de 2026

El Universal Con Trump, van 52 muertos bajo custodia del ICE

Un reporte de Human Rights Watch y Physicians for Human Rights señala que durante el primer año de la administración de Donald Trump se registraron 52 muertes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un aumento de 140% respecto al periodo anterior. Además, la población detenida creció 77%.

Reforma Afecta CFE a 20 estados

El diario reporta fallas en el suministro eléctrico en 20 entidades del país, atribuidas a transformadores sin modernización y a la sobrecarga de la red eléctrica.

Milenio Diario Terremotos siembran muerte en Venezuela

Dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5, ocurridos con menos de un minuto de diferencia, provocaron daños y víctimas en Venezuela. De manera paralela, un terremoto de magnitud 7.2 sacudió Japón.

La Jornada ¡Para la historia!

La Selección Mexicana avanzó a la siguiente ronda del Mundial tras vencer 3-0 a Chequia. El Tri cerró la fase de grupos con tres victorias, sin recibir goles y con una actuación inédita en su historia mundialista.

Excélsior ¡Imparable!

México concluyó la fase de grupos con paso perfecto al derrotar a Chequia. El equipo sumó nueve puntos, marcó seis goles y mantuvo su portería en cero durante todo el recorrido.

El Financiero Desacelera a 3.55% inflación en la primera mitad de junio

La inflación anual se ubicó en 3.55% durante la primera quincena de junio. La reducción en el precio del jitomate contribuyó al resultado, aunque especialistas advierten que el componente de servicios mantiene presiones sobre los precios.

El Economista La inflación cedió en la primera quincena de junio, a 3.55% anual

El descenso de los precios de algunos productos agrícolas ayudó a moderar la inflación, aunque estos bienes continúan representando un factor de presión para la evolución de los precios al consumidor.

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