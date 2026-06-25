CRT da prórroga para registrar líneas de prepago: ve cuándo te toca según el último dígito

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Foto: Cuartoscuro

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) otorgó una prórroga para que los usuarios de líneas de prepago realicen la vinculación de sus números celulares. El nuevo calendario establece fechas límite entre agosto y diciembre de 2026, de acuerdo con el último dígito del número telefónico.

Ve cuándo te toca registrar tu línea

La comisión estableció un calendario para que los usuarios de prepago completen la vinculación de acuerdo con la terminación de su número telefónico. Cada línea contará con una fecha límite específica para realizar el trámite ante su compañía telefónica.

El calendario será el siguiente:

Terminación 8 y 9: diciembre

diciembre Terminación 0 y 1: agosto

agosto Terminación 2 y 3: septiembre

septiembre Terminación 4 y 5: octubre

octubre Terminación 6 y 7: noviembre

Cada usuario deberá realizar el trámite directamente con su compañía telefónica durante el periodo asignado.

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La CRT anuncia calendario y fechas límite para el registro de líneas.



Las líneas de prepago que hasta ahora no se han vinculado tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico.



Más información https://t.co/NqBRjvu8Tj pic.twitter.com/avqBrPPGii — CRTGobMX (@CRTGobMX) June 25, 2026

¿Qué pasa si no registras tu número?

La comisión informó que, una vez vencido el plazo correspondiente a cada terminación, las empresas telefónicas suspenderán el servicio de las líneas que no hayan sido vinculadas dentro de las siguientes 72 horas.

Durante la suspensión únicamente se permitirá:

Llamar a números de emergencia

Comunicarse con servicios de atención ciudadana

Contactar a la compañía telefónica

Recibir alertas sísmicas

Una vez que el usuario complete la vinculación, el operador restablecerá el acceso a llamadas, mensajes y datos móviles.

El trámite se realiza con las compañías telefónicas

La autoridad precisó que el registro no lo realiza el Gobierno, sino directamente las empresas de telefonía, que únicamente asociarán el nombre y la CURP del usuario al número celular.

Más de 63 millones de líneas ya fueron vinculadas

La CRT informó que hasta ahora se han vinculado 63 millones de líneas telefónicas, de las cuales 40.2 millones corresponden a prepago y 22.8 millones a pospago.

Las líneas de pospago no requieren un nuevo trámite, ya que quedaron asociadas a una persona desde su contratación.

Buscan reducir fraudes y extorsiones

La medida busca que cada línea telefónica esté asociada a una persona identificable, con el objetivo de combatir delitos como fraudes y extorsiones, además de homologar a México con una práctica que ya se aplica en 166 países.

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