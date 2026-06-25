El arma más severa de la SCJN: ¡puede destituir a autoridades por desacato!

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene recursos para lograr que sus sentencias se acaten. Entre ellos están los criterios obligatorios, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y, en casos graves, la separación del cargo por desacato.

La medida más severa está prevista en el artículo 107 constitucional. Si una autoridad incumple una sentencia de amparo de forma injustificada, la SCJN puede separarla del cargo y consignarla ante un juez.

A raíz de un trabajo de investigación de UnoTV sobre que la SCJN ordenó a los congresos de Yucatán y Puebla aprobar reformas específicas, es que se analizan dichos recursos para acatar las sentencias.

SCJN tiene recursos para hacer cumplir sus sentencias

La Corte puede fijar lineamientos obligatorios para todos los juzgadores y tribunales del país mediante la resolución de contradicciones de criterios.

En abril, emitió un criterio para que, en entidades donde ya está despenalizada la interrupción del embarazo, se puedan otorgar amparos ante omisiones de las autoridades.

“Cuando el aborto voluntario se encuentre despenalizado, el amparo puede concederse para corregir la omisión administrativa en su totalidad, ordenando la implementación y difusión de los servicios necesarios”, dijo Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN, el 20 de abril de 2026.

Declaratoria de inconstitucionalidad deja sin efectos normas

Otro recurso de la Suprema Corte es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad.

En abril pasado, la Corte emitió una sobre la Ley del Registro Civil de Jalisco, que obligaba a hacer anotaciones marginales en copias de actas de nacimiento para señalar si una persona era casada o divorciada.

El ministro Giovanni Figueroa señaló que esa norma vulneraba el derecho a la protección de datos personales, pues el estado civil puede exponer a las personas a tratos discriminatorios.

“…Vulnerando el derecho a que se protejan los datos personales. El estado civil se considera una categoría sospechosa… que al ser publicitadas forzosamente en un documento de identidad, expone a las personas a tratos discriminatorios…”

La declaratoria dejó sin efectos la norma, ya que el Congreso local no la reformó ni derogó dentro del plazo de 90 días naturales.

Artículo 107 permite destituir autoridades por desacato

La medida más coercitiva está en la Constitución. El artículo 107, fracción XVI, señala que si una autoridad incumple una sentencia de amparo, la SCJN puede darle un plazo razonable para cumplirla.

Si el incumplimiento es injustificado o vence el plazo sin acatamiento, la Corte puede separar del cargo al titular de la autoridad responsable y consignarlo ante un Juez de Distrito.

Esto estuvo a punto de ocurrir en noviembre de 2017, cuando la anterior integración del Alto Tribunal iba a destituir al entonces delegado en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, por desacato judicial.

Minutos antes de abordar el asunto, se informó al pleno que se habían remitido constancias del cumplimiento de la sentencia. Con ello, Lobo Román evitó la destitución.

La SCJN tiene herramientas para obligar al cumplimiento de sus sentencias, pero su uso debe estar fundamentado en la Constitución, porque no es un actor político.

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