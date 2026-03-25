Las de hoy | 25 de marzo de 2026

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Reforma: Crece mancha y lavan culpas

Chapopote avanza y el gobierno sostiene sólo la versión de que no fue Pemex. Culpan a un misterioso e inidentificable barco “privado”.

El Universal: INE detecta trampas en gasto de Morena para regeneración

De 2018 a la fecha, el partido ha presupuestado 600 millones de pesos para la producción y distribución de su periódico, pero sólo ha transparentado contratos por 22 millones de pesos destinados a la impresión.

Excélsior: Piden robustecer la lucha regional contra el crimen

El canciller de Paraguay, país que se sumó al bloque lanzado por Trump, urge a poner freno al tráfico de drogas, la trata de personas y el lavado de dinero que enfrenta América. “El flagelo es terrible”.

Milenio Diario: Se rebela el PT contra el plan de Claudia, que avanza en comisiones

Ajustan número de regidores a entre uno y 15 y dejan intocada la fecha de revocación; pasa al pleno sólo con votos de Morena y Verde, sin apoyo de petistas.

La Jornada: SAT: cancelar los permisos a 270 ONG no es medida política

Donaciones ya no serán deducibles. Fueron autorizadas para temas científicos, pero no acreditaron esa actividad, precisa.

El Economista: Inflación en primera quincena de marzo llegó a 4.63% anual, la más alta en 17 meses

En la quincena fue de 0.62%, casi el doble de la expectativa.

El Financiero: Repunta inflación a 4.63% al comienzo de marzo

Analistas señalan que se estrecha el margen para que Banxico retome los recortes a la tasa.

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