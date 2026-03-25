México denuncia muerte de 13 connacionales bajo custodia de ICE en un año

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ICE. Foto: AFP.

El Gobierno de México denunció hoy durante la mañanera que, en el último año murieron 13 mexicanos en Estados Unidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), durante redadas o en incidentes relacionados con este organismo.

Los casos fueron dados a conocer por la cancillería mexicana en el contexto de la política antimigratoria impulsada por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Detalles de las muertes reportadas

De acuerdo con autoridades mexicanas, seis de los fallecimientos estuvieron vinculados a complicaciones médicas, mientras que cuatro fueron clasificados como suicidios.

Además, dos personas murieron durante operativos migratorios y una más perdió la vida en un tiroteo contra instalaciones del ICE.

El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, detalló la información durante una rueda de prensa.

México exige respeto a derechos humanos

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se respeten los derechos humanos de los migrantes y expresó su desacuerdo con las condiciones de detención.

También informó que México ha enviado 14 comunicaciones diplomáticas sobre estos casos, de las cuales ha recibido 12 respuestas por parte del Gobierno estadounidense.

Caso reciente en Florida

El caso más reciente corresponde a Royer Pérez Jiménez, de 19 años, quien fue encontrado sin vida en un centro de detención en el estado de Florida.

Tanto el ICE como el Gobierno mexicano señalaron que la causa probable del fallecimiento fue un suicidio.

Aumentan muertes en centros de detención

Durante el último año, al menos 30 personas murieron en centros de detención migratoria en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2004, un año después de la creación del ICE.

La situación ha generado preocupación por las condiciones en estos centros y el impacto de las políticas migratorias en la población extranjera.

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