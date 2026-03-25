La mañanera de Claudia Sheinbaum, 25 de marzo de 2026

Entrega de viviendas en Sinaloa

El Gobierno Federal entrega viviendas a 40 familias en el fraccionamiento Nuevo Horizonte, en los Monchis, Sinaloa, como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), indica que tenían una meta original de 29 mil viviendas nuevas, pero se incrementaron a más de 56 mil.

Eso deriva en una inversión de 33 mil 730 millones de pesos, beneficiando a 202 mil personas. Además, llevan un avance del 30% en la meta de viviendas para Sinaloa.