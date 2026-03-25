La mañanera de Claudia Sheinbaum, 25 de marzo de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 25 de marzo de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 25 de marzo de 2026
Trabajaron en la modernización de los trámites consulares, digitalizando procesos. Desde octubre del 2025, otorgaron 6 millones 675 mil trámites en la red consular, el 94% relacionadas a Estados Unidos.
También, Juan Ramón explica que tienen un modelo consular más eficiente, con mayor anticipación y capacidad de respuesta a determinadas circunstancias y trámites.
Entrega de viviendas en Sinaloa
El Gobierno Federal entrega viviendas a 40 familias en el fraccionamiento Nuevo Horizonte, en los Monchis, Sinaloa, como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), indica que tenían una meta original de 29 mil viviendas nuevas, pero se incrementaron a más de 56 mil.
Eso deriva en una inversión de 33 mil 730 millones de pesos, beneficiando a 202 mil personas. Además, llevan un avance del 30% en la meta de viviendas para Sinaloa.
Inicia la conferencia de prensa mañanera de Claudia Sheinbaum de este miércoles 25 de marzo.
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