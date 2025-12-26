Las de hoy | 26 de diciembre de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales este 26 de diciembre de 2025.

El Universal: Cancillería: operan en México agentes de seguridad de 14 países

Estados Unidos, China, Israel, Corea del Sur y Colombia figuran entre las naciones que cuentan con personal de seguridad acreditado oficialmente por el gobierno mexicano para operar en el país.

Reforma: Vuela bajo Mexicana: a sólo 13% de la meta

Al cumplir dos años de operaciones, la aerolínea registra una ocupación promedio de 44% en sus vuelos, muy por debajo de los objetivos planteados.

Milenio Diario: Congelan diputados 30 iniciativas contra reclutamiento de menores

Las propuestas, presentadas en la actual Legislatura, plantean penas de entre 20 y 140 años de prisión; la Redim estima que hasta 250 mil menores están en riesgo por su contexto socioeconómico.

La Jornada: Millonario negocio en EU, cazar migrantes

En Estados Unidos se pagan hasta 1.5 millones de pesos por actividades vinculadas a la persecución y captura de personas migrantes.

Excélsior: Papa: tengan valor y terminen la guerra

En su primera bendición Urbi et Orbi tras la misa de Navidad, el papa León XIV exhortó a los líderes de Ucrania y Rusia a dialogar directamente para alcanzar la paz.

El Financiero: Revierte producción de petrolíferos caída

Pemex reportó un repunte anual de 47% en noviembre en la elaboración de gasolinas y diésel, lo que marca un cambio de tendencia en la producción.

El Economista: Mercado laboral generó 521 mil empleos entre enero y noviembre

La tasa de desempleo pasó de 2.6% a 2.7% en el último mes reportado, de acuerdo con cifras oficiales.

