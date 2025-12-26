Las de hoy | 26 de diciembre de 2025

| 08:07 | Mario Ostos | UnoTV

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales este 26 de diciembre de 2025.

  • El Universal: Cancillería: operan en México agentes de seguridad de 14 países

Estados Unidos, China, Israel, Corea del Sur y Colombia figuran entre las naciones que cuentan con personal de seguridad acreditado oficialmente por el gobierno mexicano para operar en el país.

  • Reforma: Vuela bajo Mexicana: a sólo 13% de la meta

Al cumplir dos años de operaciones, la aerolínea registra una ocupación promedio de 44% en sus vuelos, muy por debajo de los objetivos planteados.

  • Milenio Diario: Congelan diputados 30 iniciativas contra reclutamiento de menores

Las propuestas, presentadas en la actual Legislatura, plantean penas de entre 20 y 140 años de prisión; la Redim estima que hasta 250 mil menores están en riesgo por su contexto socioeconómico.

  • La Jornada: Millonario negocio en EU, cazar migrantes

En Estados Unidos se pagan hasta 1.5 millones de pesos por actividades vinculadas a la persecución y captura de personas migrantes.

  • Excélsior: Papa: tengan valor y terminen la guerra

En su primera bendición Urbi et Orbi tras la misa de Navidad, el papa León XIV exhortó a los líderes de Ucrania y Rusia a dialogar directamente para alcanzar la paz.

  • El Financiero: Revierte producción de petrolíferos caída

Pemex reportó un repunte anual de 47% en noviembre en la elaboración de gasolinas y diésel, lo que marca un cambio de tendencia en la producción.

  • El Economista: Mercado laboral generó 521 mil empleos entre enero y noviembre

La tasa de desempleo pasó de 2.6% a 2.7% en el último mes reportado, de acuerdo con cifras oficiales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | viernes 26 de diciembre de 2025

Nacional

A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | viernes 26 de diciembre de 2025

Confirman identidad de Óscar “N”, miembro de los "Chapitos", ejecutado en CDMX

Nacional

Confirman identidad de Óscar “N”, miembro de los "Chapitos", ejecutado en CDMX

Anota esta fecha: a partir del 9 de enero de 2026 debes registrar tu línea telefónica

Nacional

Anota esta fecha: a partir del 9 de enero de 2026 debes registrar tu línea telefónica

Captan a José Ramón López Beltrán saliendo de tiendas de lujo en EE. UU.

Nacional

Captan a José Ramón López Beltrán saliendo de tiendas de lujo en EE. UU.

Etiquetas: ,