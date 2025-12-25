Confirman identidad de Óscar “N”, miembro de los “Chapitos”, ejecutado en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la identidad de Oscar “N”, presunto integrante del grupo criminal los “Chapitos” conocido como el “Panu”, asesinado la noche del 21 de diciembre al interior de un restaurante ubicado en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en la capital.

A través de peritajes de huellas dactilares, la FGJCDMX confirmó la identidad de la víctima, quien contaba con antecedentes criminales a nivel internacional. La investigación se abrió por homicidio calificado, debido a la forma en la que se cometió el ataque.

De acuerdo con las primeras indagatorias, Oscar “N” se encontraba al interior del establecimiento acompañado de familiares, cuando un sujeto vestido de negro, con gorra y cubrebocas, se aproximó y le disparó en múltiples ocasiones con un arma de fuego.

El ataque provocó la muerte inmediata de la víctima y dejó a otra persona lesionada, quien fue atendida por servicios de emergencia.

Tras los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar, acordonaron la zona y dieron aviso al Ministerio Público. Posteriormente, arribaron peritos en criminalística, especialistas en identificación forense y agentes de la Policía de Investigación (PDI), quienes realizaron el levantamiento de indicios balísticos y aseguraron el inmueble.

Vínculos con crimen organizado

Autoridades de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia y la Administración para el Control de Drogas (DEA), mantenían una orden de búsqueda contra Oscar “N”, presunto integrante de los “Chapitos”, por quien se ofrecía una recompensa de hasta 4 millones de dólares.

El “Panu” era señalado por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y por su presunto papel operativo dentro del Cártel de Sinaloa, organización criminal de alcance transnacional. La Fiscalía CDMX informó que las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del ataque, identificar a los responsables y determinar si el homicidio está relacionado con disputas entre grupos criminales.