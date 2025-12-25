GENERANDO AUDIO...

José Ramón López Beltrán. Foto: Cuartoscuro/archivo

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue captado en video mientras salía de una tienda Loro Piana en Houston, Texas, portando una bolsa de Hermès, de acuerdo con un material difundido en redes sociales. Las imágenes muestran al hijo del exmandatario durante una jornada de compras en una de las zonas comerciales de Estados Unidos.

El video fue compartido en la red social X por el usuario Vampipe, quien publicó las imágenes en las que se observa a José Ramón López Beltrán vistiendo una sudadera negra y saliendo del establecimiento con varias bolsas de compra. Entre ellas destaca una bolsa de Hermès, firma francesa reconocida por la elaboración artesanal de artículos de lujo.

Video difundido en redes sociales

El material difundido muestra a José Ramón López Beltrán saliendo de la tienda Loro Piana y caminando por la zona comercial. En el clip se aprecia que el hijo del expresidente se percata de que se le grabó. Hasta el momento, no ha emitido declaraciones públicas relacionadas con el video ni con las imágenes difundidas en redes sociales.

El usuario que compartió el material acompañó el video con un mensaje en el que hace referencia tanto a la marca Loro Piana como a la bolsa de Hermès que porta López Beltrán. La publicación generó interacciones y comentarios en distintas plataformas digitales.

Loro Piana y su posicionamiento en el mercado

Loro Piana es una firma fundada en Italia en 1924 por Pietro Loro Piana. La marca se especializa en la producción de prendas elaboradas con fibras naturales como cachemira, lana merino y vicuña. Su oferta se centra en procesos artesanales y en el uso de materiales seleccionados, con diseños que prescinden de logotipos visibles.

De acuerdo con información disponible sobre la marca, los precios de sus productos se ubican en rangos elevados dentro del mercado de la moda. Un suéter de cachemira puede superar los 28 mil pesos mexicanos, mientras que abrigos o piezas de edición limitada pueden alcanzar cifras superiores a los 600 mil pesos. Accesorios como bufandas o cinturones se comercializan entre los 10 mil y 20 mil pesos.

Hermès y la bolsa que aparece en el video

La bolsa que porta José Ramón López Beltrán corresponde a Hermès, casa francesa especializada en artículos de lujo. Cada pieza se elabora por un solo artesano, mediante procesos manuales y con materiales seleccionados. La producción es limitada, lo que incide en el valor de mercado de sus productos.

Las bolsas de Hermès son uno de los artículos más representativos de la marca y, en algunos casos, mantienen o incrementan su valor con el tiempo debido a su disponibilidad restringida y a la demanda existente.

Reacciones tras la difusión del material

La difusión del video de José Ramón López Beltrán en tiendas de lujo generó reacciones en redes sociales. En distintos comentarios se menciona la relación entre la presencia del hijo del expresidente en establecimientos como Loro Piana y el discurso de austeridad que caracterizó la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Durante meses recientes, también circularon imágenes de Andy López Beltrán, hermano de José Ramón, durante visitas a tiendas de marcas de lujo en un viaje a Japón. En el caso del video difundido en Houston, el material se limita a mostrar la salida de José Ramón López Beltrán de la tienda y la bolsa de Hermès que porta.

