Anota esta fecha: a partir del 9 de enero de 2026 debes registrar tu línea telefónica

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó los nuevos Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, con los que, a partir del 9 de enero de 2026, todas las líneas celulares en México deberán estar registradas a una persona física o moral.

Registro obligatorio de líneas telefónicas

Con esta medida, se busca eliminar el anonimato en el uso de teléfonos móviles, el cual, sin un registro, permite que este servicio sea utilizado para la comisión de delitos.

A partir de la fecha señalada, cada número celular deberá estar vinculado formalmente a su titular, ya sea una persona física o una empresa.

El nuevo esquema fue aprobado por unanimidad por el Pleno de la CRT, luego de integrar comentarios y observaciones recabadas durante la Consulta Pública realizada con la industria de las telecomunicaciones.

La regulación entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aunque el registro obligatorio comenzará a aplicarse desde el 9 de enero de 2026.

¿Qué documentos se pedirán para registrar tu línea celular?

De acuerdo con los Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, los requisitos dependerán del tipo de usuario:

Personas físicas: Credencial de elector o pasaporte CURP

Personas morales (empresas): Registro Federal de Contribuyentes (RFC)



Este proceso será necesario para vincular una persona con una línea telefónica, tanto en servicios de prepago como de pospago.

¿Quién resguardará los datos personales?

La CRT aclaró que la información personal será resguardada por las empresas de telefonía celular, tal como actualmente ocurre con los servicios de pospago.

Además, los operadores deberán cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

El organismo regulador subrayó que no se trata de crear una nueva base de datos gubernamental, sino de formalizar un registro que ya existe y alinearlo con prácticas internacionales para fortalecer la confianza en el uso de la telefonía móvil.

¿Qué sigue para los usuarios?

La CRT señaló que en los próximos meses los operadores telefónicos deberán informar a sus clientes sobre el proceso y plazos para registrar las líneas, antes de la fecha límite.

Por ahora, la recomendación es clara: anota esta fecha.

A partir del 9 de enero de 2026, deberás registrar tu línea telefónica móvil para poder seguir utilizando el servicio.

