México cierra 2025 con 33 millones en la informalidad, reporta Inegi

GENERANDO AUDIO...

La informalidad creció en México. Foto: Cuartoscuro

México terminó 2025 con 33 millones de personas trabajando en la informalidad, de acuerdo con el Inegi mediante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Esto significa que la tasa de informalidad laboral fue de 54.6% de la población ocupada en diciembre de 2025, un nivel mayor al 53.7% del mismo mes del 2024.

En diciembre de 2025, la población económicamente activa (PEA) fue de 61.9 millones de personas de 15 años y más, 1.1 millones más que en diciembre de 2024.

La tasa de participación económica se ubicó en 59.1%, ligeramente por debajo del 59.3% del último mes de 2024.

Los datos clave (diciembre de 2025)

PEA: 61.9 millones

61.9 millones Personas con trabajo (población ocupada): 60.4 millones (97.6% de la PEA)

60.4 millones (97.6% de la PEA) Personas en informalidad laboral: 33.0 millones (54.6%)

33.0 millones (54.6%) Personas desocupadas: 1.5 millones (2.4% de la PEA)

1.5 millones (2.4% de la PEA) Personas subocupadas: 3.7 millones (6.2%)

¿Qué pasó con el desempleo?

La tasa de desocupación fue de 2.4%, el mismo porcentaje que en diciembre de 2024. En mujeres fue de 2.6% y en hombres de 2.2%.

Frente al año previo, la tasa subió 0.4 puntos en mujeres y bajó 0.4 puntos en hombres.

¿Qué significa que bajó la subocupación?

La subocupación se refiere a personas que sí tienen trabajo, pero necesitan trabajar más horas. En diciembre de 2025, la tasa fue de 6.2%, por debajo del 6.9% de diciembre de 2024. En total, fueron 3.7 millones, es decir, 324 mil menos que un año antes.

¿En qué sectores se concentra el empleo?

De las 60.4 millones de personas ocupadas, la mayor parte se concentró en servicios (26.6 millones) y comercio (12.4 millones).

También destacaron industria manufacturera (9.5 millones), agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (6.4 millones) y construcción (4.7 millones).

En comparación con diciembre de 2024, los sectores con más crecimiento fueron:

Comercio: +852 mil

+852 mil Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca: +501 mil

+501 mil Restaurantes y servicios de alojamiento: +353 mil

En contraste, los mayores descensos se registraron en:

Servicios sociales: -300 mil

-300 mil Industria manufacturera: -238 mil

Condiciones críticas de ocupación: suben a 38.4%

La ENOE también reportó que la tasa de condiciones críticas de ocupación —calculada con salarios mínimos equivalentes, base enero de 2025— fue de 38.4% en diciembre de 2025, por encima del 35.2% de diciembre de 2024. Esto refleja un aumento en la proporción de personas ocupadas en condiciones consideradas críticas.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos: