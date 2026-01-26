Alerta sísmica volverá a sonar en la CDMX; dan fecha y hora

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, sonará la alerta sísmica. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La alerta sísmica volverá a sonar en la Ciudad de México (CDMX), así lo informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien precisó que su alcance será exclusivo para la capital del país.

¿Qué se sabe de la alerta sísmica?

Desde la alcaldía Xochimilco, la mandataria capitalina señaló que se llevará a cabo el primer Simulacro Sísmico de 2026 el próximo 18 de febrero a las 11:00 horas y servirá para evaluar protocolos de protección civil, tiempos de reacción y la coordinación entre autoridades y ciudadanía en una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.

Brugada Molina subrayó que la preparación constante resulta clave ante cualquier emergencia. “Tenemos que estar muy, muy preparados”, afirmó, al reiterar la importancia de que la población participe activamente en el simulacro.

Anuncian más simulacros

La jefa de Gobierno adelantó que a lo largo de 2026 se realizarán dos simulacros adicionales, cuyas fechas se anunciarán más adelante, como parte de una estrategia local para fortalecer la cultura de la prevención y la organización social.

Finalmente, llamó a instituciones públicas, privadas y a la ciudadanía a sumarse a estos ejercicios, al destacar que los simulacros permiten reducir riesgos y salvar vidas ante eventualidades naturales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.