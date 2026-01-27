Las de hoy | 27 de enero de 2026

| 08:04 | Mario Ostos | UnoTV

UnoTV presenta las noticias principales este 27 de enero de 2026

  • El Universal: Trocas, togas y limpias han exhibido a la Corte en 5 meses

21 millones de pesos en camionetas blindadas, 1.5 millones en ceremonia de purificación y 300 mil en 6 túnicas son algunos gastos de la nueva SCJN.

  • Reforma: Suspende México petróleo a Cuba

Cancelan carga cuando Trump aumenta presión sobre la isla.

  • Milenio Diario: Tierra envenenada, otro rostro del auge de los narcolaboratorios

El trabajo de las autoridades que persiguen el delito acaba con la clausura y eventual captura de responsables, pero del lado ambiental no hay protocolos, estudios ni manuales para atender los daños.

  • La Jornada: La resistencia popular hace a Trump cambiar estrategia en Minnesota

Retira al jefe de redadas y otros mandos federales.

  • Excélsior: Apuesta SAT por auditorías inteligentes

El organismo de Hacienda proyecta una recaudación histórica de 5.8 billones de pesos para este año, mediante fiscalización dirigida a contribuyentes incumplidos.

  • El Financiero: Consolidan el oro y la plata su condición de refugio de valor

El metal dorado “brilla” por arriba de los 5 mil dólares; seguirá al alza, prevén.

  • El Economista: Predominaron en 2025 informalidad y autoempleo en el mercado laboral

El balance de la creación de trabajos fue de 1 millón 58 000 posiciones, que mejoró en comparación con el año previo.

