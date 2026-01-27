SAT apuesta por “Plan Maestro” para lograr recaudación de 5.8 billones de pesos en 2026

GENERANDO AUDIO...

SAT. Foto: Cuartoscuro.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó el Plan Maestro 2026 con directrices para alcanzar una recaudación de 5.8 billones de pesos, fortalecer la fiscalización y combatir la compra-venta de facturas falsas.

Ejes del Plan Maestro 2026 del SAT

El Plan Maestro 2026 se estructura en tres ejes que guiarán las acciones del organismo durante este año:

Atención al contribuyente

Fiscalización transparente

Combate a las facturas falsas

Atención al contribuyente y trámites

En materia de atención al contribuyente, el organismo ampliará la presencia de unidades de servicio con apertura de nuevas oficinas y el fortalecimiento del programa Oficina Móvil en las 32 entidades federativas.

Se prevé ampliar la oferta de trámites en línea para reducir tiempos de espera y filas

Se ofrecerá asistencia y orientación especializada para trámites como devoluciones de impuestos

El sistema de citas y el Servicio de Aclaración al Contribuyente (Ventana Virtual) serán renovados para agilizar procesos

Estas acciones buscan mejorar la interacción entre el contribuyente y la autoridad fiscal sin que esto implique modificaciones a derechos o procedimientos previstos por la ley.

Fiscalización con criterios establecidos

Se contempla, a su vez, la implementación de esquemas de fiscalización transparentes y objetivos, con la programación de auditorías basadas en criterios específicos.

Las auditorías se enfocarán en contribuyentes con indicios de irregularidades, evitando revisiones indiscriminadas a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales

Se emplearán esquemas inteligentes contra la evasión y el contrabando

Este enfoque tiene el propósito de concentrar recursos en casos de mayor riesgo fiscal y apoyar el cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes.

Combate a las facturas falsas

El último eje es el combate a la compra-venta de facturas falsas mediante procesos de revisión oportunos.

Cuando se detecten comprobantes fiscales declarados como falsos, el contribuyente tendrá 30 días para corregir su situación fiscal

Se realizará el cobro de las contribuciones omitidas derivadas de la utilización de facturas falsas

Estas medidas forman parte de las estrategias del SAT para fortalecer la cultura contributiva y reducir prácticas de evasión fiscal.