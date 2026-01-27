El Sindicato de Trabajadores de la UNAM encabeza las movilizaciones en CDMX este 27 de enero

GENERANDO AUDIO...

STUNAM. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 27 de enero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM)

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas una marcha, cinco concentraciones, cinco citas agendadas, una rodada ciclista, dos eventos de esparcimiento y 10 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Concentraciones y manifestaciones

Profesores de la Sección IX de la CNTE

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 08:30 y 14:30

08:30 y 14:30 Lugar: Sede de la Sección IX, Belisario Domínguez No. 32, Centro Histórico

Sede de la Sección IX, Belisario Domínguez No. 32, Centro Histórico Demanda: Presentación de propuestas rumbo a la próxima Asamblea Nacional Representativa de la CNTE

Presentación de propuestas rumbo a la próxima Asamblea Nacional Representativa de la CNTE Aforo estimado: 150 personas

Sindicato de Trabajadores de la UNAM

Alcaldía: Benito Juárez

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Av. Insurgentes Sur No. 795

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Av. Insurgentes Sur No. 795 Demanda: Aumento salarial al sector académico Garantizar que ningún trabajador perciba un salario inferior al mínimo constitucional

Observaciones: Posible arribo de autobuses con manifestantes

Posible arribo de autobuses con manifestantes Aforo estimado: 1,500 personas

Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 12:00

12:00 Lugar: Juzgados Laborales del Tribunal Superior de Justicia, Fray Servando Teresa de Mier No. 32

Juzgados Laborales del Tribunal Superior de Justicia, Fray Servando Teresa de Mier No. 32 Demanda: Mejora salarial y fortalecimiento del contrato colectivo

Mejora salarial y fortalecimiento del contrato colectivo Aforo estimado: 200 personas

Plataforma 4:20

Alcaldías: Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez

Hora: 13:00

13:00 Puntos: Av. Río Churubusco y Añil Río Churubusco y Plutarco Elías Calles Av. Río Churubusco y Tlalpan

Actividad: Mesa informativa y talleres sobre reducción de riesgos y uso responsable de drogas

Mesa informativa y talleres sobre reducción de riesgos y uso responsable de drogas Aforo estimado: 90 personas

Partido Comunista Revolucionario (UAM)

Alcaldía: Azcapotzalco

Hora: 14:30

14:30 Lugar: UAM Azcapotzalco

UAM Azcapotzalco Demanda: Mitin y mural contra el imperialismo y la intervención extranjera

Mitin y mural contra el imperialismo y la intervención extranjera Observaciones: No se descarta bloqueo de vialidades externas

No se descarta bloqueo de vialidades externas Aforo estimado: 80 personas

Sindicato de la Universidad de la Salud

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 16:00

16:00 Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1 Demanda: Reconocimiento sindical Aumento salarial 2025–2026 Instalación de comisiones mixtas

Aforo estimado: 80 personas

Colectivo “Yo por las 40 horas”

Alcaldía: Benito Juárez

Hora: 20:00

20:00 Lugar: Estación División del Norte, Línea 3 del Metro

Estación División del Norte, Línea 3 del Metro Demanda: Reducción inmediata de la jornada laboral a 40 horas sin afectación salarial

Reducción inmediata de la jornada laboral a 40 horas sin afectación salarial Aforo estimado: 30 personas

Citas agendadas

Padres de familia – Primaria “Vicente Guerrero”

Alcaldía: Cuajimalpa

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Escuela Primaria Vicente Guerrero

Escuela Primaria Vicente Guerrero Demanda: Aclaración del uso de recursos para rehabilitación del plantel

Aclaración del uso de recursos para rehabilitación del plantel Aforo: 30 personas

Vecinos de Santa María del Monte

Alcaldía: Iztapalapa

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Sede de la Alcaldía Iztapalapa

Sede de la Alcaldía Iztapalapa Demanda: Presunta invasión de predios en Cerro de la Estrella

Presunta invasión de predios en Cerro de la Estrella Aforo: 40 personas

Autoridad Tradicional Triqui

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 16:00

16:00 Lugar: Secretaría de Gobierno

Secretaría de Gobierno Demanda: Aclaración de adeudo de agua en inmueble de La Merced

Aclaración de adeudo de agua en inmueble de La Merced Aforo: 30 personas