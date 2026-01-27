El Sindicato de Trabajadores de la UNAM encabeza las movilizaciones en CDMX este 27 de enero
Este martes 27 de enero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM)
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas una marcha, cinco concentraciones, cinco citas agendadas, una rodada ciclista, dos eventos de esparcimiento y 10 plantones. A continuación, te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Concentraciones y manifestaciones
Profesores de la Sección IX de la CNTE
Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 08:30 y 14:30
- Lugar: Sede de la Sección IX, Belisario Domínguez No. 32, Centro Histórico
- Demanda: Presentación de propuestas rumbo a la próxima Asamblea Nacional Representativa de la CNTE
- Aforo estimado: 150 personas
Sindicato de Trabajadores de la UNAM
Alcaldía: Benito Juárez
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Av. Insurgentes Sur No. 795
- Demanda:
- Aumento salarial al sector académico
- Garantizar que ningún trabajador perciba un salario inferior al mínimo constitucional
- Observaciones: Posible arribo de autobuses con manifestantes
- Aforo estimado: 1,500 personas
Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros
Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 12:00
- Lugar: Juzgados Laborales del Tribunal Superior de Justicia, Fray Servando Teresa de Mier No. 32
- Demanda: Mejora salarial y fortalecimiento del contrato colectivo
- Aforo estimado: 200 personas
Plataforma 4:20
Alcaldías: Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez
- Hora: 13:00
- Puntos:
- Av. Río Churubusco y Añil
- Río Churubusco y Plutarco Elías Calles
- Av. Río Churubusco y Tlalpan
- Actividad: Mesa informativa y talleres sobre reducción de riesgos y uso responsable de drogas
- Aforo estimado: 90 personas
Partido Comunista Revolucionario (UAM)
Alcaldía: Azcapotzalco
- Hora: 14:30
- Lugar: UAM Azcapotzalco
- Demanda: Mitin y mural contra el imperialismo y la intervención extranjera
- Observaciones: No se descarta bloqueo de vialidades externas
- Aforo estimado: 80 personas
Sindicato de la Universidad de la Salud
Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 16:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1
- Demanda:
- Reconocimiento sindical
- Aumento salarial 2025–2026
- Instalación de comisiones mixtas
- Aforo estimado: 80 personas
Colectivo “Yo por las 40 horas”
Alcaldía: Benito Juárez
- Hora: 20:00
- Lugar: Estación División del Norte, Línea 3 del Metro
- Demanda: Reducción inmediata de la jornada laboral a 40 horas sin afectación salarial
- Aforo estimado: 30 personas
Citas agendadas
Padres de familia – Primaria “Vicente Guerrero”
Alcaldía: Cuajimalpa
- Hora: 10:00
- Lugar: Escuela Primaria Vicente Guerrero
- Demanda: Aclaración del uso de recursos para rehabilitación del plantel
- Aforo: 30 personas
Vecinos de Santa María del Monte
Alcaldía: Iztapalapa
- Hora: 10:00
- Lugar: Sede de la Alcaldía Iztapalapa
- Demanda: Presunta invasión de predios en Cerro de la Estrella
- Aforo: 40 personas
Autoridad Tradicional Triqui
Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 16:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno
- Demanda: Aclaración de adeudo de agua en inmueble de La Merced
- Aforo: 30 personas